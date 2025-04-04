Edirne Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Üyesi Av. Filiz Gencan Akın, Ankara’da düzenlenen Türkiye Belediyeler Birliği Hizmet Aracı Teslim Töreni’ne katıldı. 40 belediyeye 40 yeni hizmet aracının teslim edildiği törende, Uzunköprü Belediyesi’ne de yeni bir hizmet aracı hibe edildi.EDİRNE (İGFA) - Törende, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin de hazır bulundu. Hizmet aracı desteği alan belediyelerin başkanları ve yöneticileri de törende yer alarak teslim törenine katıldı.

Belediyelerin sosyoekonomik durumları, yüz ölçümleri, nüfusları ve ihtiyaçları dikkate alınarak gerçekleştirilen hibe desteği, “Tüm belediyelere adil ve eşit hizmet” ilkesi çerçevesinde yürütüldü. Araçların anahtarları, Birlik Başkan Vekili Zeydan Karalar tarafından belediye başkanlarına teslim edildi.

TBB Başkan Vekili Zeydan Karalar törende yaptığı konuşmada, görevini geçici olarak yürüttüğünü hatırlatarak tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun bir an önce tahliye edilmesi yönündeki temennisini dile getirdi. “Bu uygulama Ekrem Başkanla başladı. Daha önce araçların yüzde 90’ından fazlası Cumhur İttifakı belediyelerine veriliyordu. Şimdi adil bir dağılım anlayışı var ve bu anlayış devam edecek” sözleriyle İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu önderliğinde Türkiye Belediyeler Birliği’nin değişen yaklaşımını vurguladı.

Törenin ardından açıklama yapan Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan Akın ise Türkiye Belediyeler Birliği çatısı altında yürütülen bu sürecin yerel yönetimler arasındaki dayanışmanın güzel bir örneği olduğunu belirtti. Başkan Gencan Akın, “Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilimiz Zeydan Karalar’ın katılımıyla gerçekleştirilen araç teslim töreninde, Uzunköprü Belediyemize de yeni bir hizmet aracı kazandırdık. Toplamda 40 belediyemize 40 araç hibe ederek, hizmet kalitesinin artırılması adına önemli bir adım atmış olduk” ifadelerini kullandı.

Başkan Gencan Akın hibe edilen tüm araçların belediyeler için hayırlı olmasını dileyerek “Adil, eşit ve katılımcı bir yerel yönetim anlayışının, Türkiye’nin dört bir yanındaki belediyelere yayılması için hep birlikte çalışıyoruz. Bu anlayışı Türkiye Belediyeler Birliği çatısı altında güçlendiren ve öncülük eden Ekrem Başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.