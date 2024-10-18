Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, beraberinde MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen, Genel Sekreter Yardımcısı Nusret Mum ve Daire Başkanları ile birlikte 16 Ekim Çarşamba günü 5.9 şiddetinde yaşanan depremin merkez üssü olan Kale İlçesini ziyaret etti.MALATYA (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Kale İlçesi ziyareti sırasında vatandaşlarla bir araya geldikten sonra Kale Kaymakam Vekili Rabia Yurdakul Kaçmaz ve Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay’ı ziyaret ederek ilçede depremin yarattığı hasar hakkında bilgiler aldı.

İlçe ziyareti sırasında öncelikle vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “Merkez üssü Kale İlçemiz olan 5.9 şiddetindeki depremde hamd olsun ki can ve mal kaybı yaşamadık. Deprem sonrası ekiplerimiz sahada gerekli inceleme çalışmalarını başlattı. Kale Belediye Başkanımız ve muhtarlarımızla görüşmelerimiz oldu. Görüşmelerimiz sırasında olumsuz bir durumla hamd olsun ki karşılaşılmadığını bizlere ilettiler. Bugünde vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletmek üzere buradayız” dedi.

BAŞKAN ER’DEN KALE BELEDİYESİNE ZİYARET

Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e ilçe ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Özbay, “Büyük bir deprem yaşadık. Tesellimiz can ve mal kaybının yaşanmamış olmasıdır. Büyükşehir Belediye Başkanımız depremin ilk anından itibaren sürekli bizimle irtibat halindeydi. Depremin merkez üssü ilçemiz olmasıyla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanımız saha çalışmalarını yakından takip etti. Kendilerine teşekkür ediyorum. Rabbim bir daha böyle afetler yaşatmasın” dedi.

Kale Belediyesi ziyareti sırasında Başkan İhsan Özbay’den ilçedeki son durum hakkında bilgiler alan Başkan Er, “2020 Elazığ depreminden sonra Kale İlçemizde yüzlerce yeni konut inşa edildi. Vatandaşlarımız bu konutlarda güvenle oturmaktalar. Kale İlçemizin son yaşadığımız 5.9 şiddetindeki depremden çok az hasar almasının en büyük etkisi yapıların depreme dayanıklı olmasıdır” dedi.

Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay’ı ziyaretinin ardından Kale Kaymakam Vekili Rabia Yurdakul Kaçmaz’ı da ziyaret eden Başkan Sami Er, ilçedeki gelişmelerle ilgili bilgiler aldı.