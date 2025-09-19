Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Manisa’nın ilçelerinden gelen şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarını ağırladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 19 Eylül Gaziler Günü’nde Manisa’nın ilçelerden gelen şehit yakınlarını, gazileri ve gazi yakınlarını ağırladı. Duygu dolu buluşmada konuklarına seslenen Başkan Besim Dutlulu, “Bu ülke için duyduğunuz derin sevgiyi ve fedakarlıklarınızı iyi bilen bir belediye başkanı olarak her zaman sizlerin yanında olacağıma söz veriyorum” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen akşam yemeğine Başkan Besim Dutlulu ve eşi Özge Dutlulu’nun yanı sıra; Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, Şehzadeler Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Anıl Ceylan, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Volkan Sert, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda davetli katıldı.

“BELEDİYEMİZİN TÜM BİRİMLERİYLE SİZLERİN EMRİNİZDEYİZ”

Başkan Dutlulu, konuşmasında Manisa’da ilk kez kurulan Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü’nün önemine dikkat çekerek, “Artık sadece özel günlerde değil, her zaman şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve onların kıymetli yakınlarının yanındayız. Taleplerinizi yerine getirmek adına belediyemizin tüm birimleriyle emrinizdeyiz. Sizler için durmadan, yorulmadan çalışacağız” dedi.

Başkan Dutlulu, konuşmasında ayrıca bu müdürlüğün hayata geçmesinde emeği olan ve vefat eden Ferdi Başkan’ı sevgi ve saygıyla anarak, Allah’tan rahmet diledi.

“RAHAT YAŞIYORSAK SİZE BORÇLUYUZ”

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ise, “Bugün burada rahat bir yaşam sağlıyorsak size borçluyuz. Besim Başkanıma, bizleri gazilerimizle buluşturduğu için teşekkür ediyorum” diyerek tüm gazilere sevgi ve saygılarını sundu.

Program sonunda Başkan Dutlulu ve Başkan Balaban, masaları tek tek gezerek konuklarla yakından ilgilendi, hatıra fotoğrafları çektirdi.