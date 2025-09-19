Bursa Gençlik ve Girişimcilik Merkezi’nde düzenlenen “Medyada Üslup” başlıklı medya buluşması, alanında deneyimli gazetecileri ve genç iletişimcileri bir araya getirdi.BURSA (İGFA) - Sevda Kurul’un moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, Bursalı gazeteciler Okan Tuna ve Yaman Kaya, Bursa ve ülke gündemine dair önemli konuları konuşarak katılımcılara bilgiler verdi. Günümüz Türkiye’sinde insanların kitle iletişim araçlarından çok fazla etkilendiğini belirten usta kalemler düzenlenen söyleşide iyi ve kötü üslubun nelere yol açabileceğini örnekleriyle birlikte anlattı.

KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARINDAN İNSANLAR ÇOK FAZLA ETKİLENİYOR

Gazeteci Okan Tuna, üslubun günümüz Türkiye’sinde en çok ihtiyaç duyulan konulardan biri olduğunu vurgulayarak, “Siyasetten aile hayatına kadar her alanda üslup büyük önem taşıyor. Kitle iletişim araçları insanları çok fazla etkiliyor. Algı operasyonları bile üsluptan kaynaklanıyor. Üslubun aslında pek çok çeşidi var, siz kullandığınız üslupla kitleleri bilgilendiriyor, halkı galeyana getirebiliyor ve insanları etkileyebiliyorsunuz. Hepsi nasıl bir üslup kullanacağınıza bağlı” dedi.

ÜSLUP SORUMLULUK VE CESARET ARASINDA BİR KÖPRÜDÜR

Gazeteci Yaman Kaya ise gazeteciliğin hakikatin peşinden gitme mücadelesi olduğunu belirterek, “Gazetecinin kişilerle değil olgularla işi olmalı. Üslup, olayları kişiselleştirmeden aktarmanın anahtarıdır. Aynı zamanda sorumluluk ve cesaret arasında kurulan bir köprüdür. Bu köprüyü nasıl inşa ettiğiniz sizin aslında ne kadar gerçeğe dayandığınızla doğru orantılı olan bir konudur” ifadelerini kullandı.

Söyleşiye genç iletişimciler yoğun ilgi gösterirken, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir de etkinliğe katılarak konuklara hediye takdim etti ve tebriklerini iletti.