Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik Belediyesi ve Borusan işbirliği ile düzenlenen “Çevre Günü ve Haftası” etkinlikleri kapsamında dalgıçlarla Gemlik İskelesi civarında deniz dibi temizliği çalışması yapıldı. Dipte temizlik yapan dalgıçlara Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren de eşlik etti.BURSA (İGFA) - Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, profesyonel dalgıçlar eşliğinde dört metreyi aşkın dalış gerçekleştirdi. İskele açıklarında deniz zemininde atıkları inceleyen Başkan Deviren ve dalgıçlar, burada da çeşitli malzemeleri su üzerine çıkardılar. Yaklaşık üç saat süren dalışlar sonunda dev atıkların yanı sıra beş çuval çöp de iskele meydanına getirildi.

Dalışın ardından sergilenen atıkların önüne gelen Başkan Deviren, Bursa Büyükşehir Belediyesi Daire Müdürleri ve dalgıçlar, “Denizlerde temizlik yarınlarda umut” yazılı pankartın önünde poz verdiler.

Başkan Deviren, dalışta yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Denizin dibi gerçekten çok kötü, herkesin mutlaka denizin dibini görmesi lazım. Çünkü görünce o kötü manzarayı, belki vicdanlar sızlar. Dalış hocalarımızdan Mehmet Bey’in de bir sözü var, bu söz aslında bu konuyu özetliyor, denizler elle değil vicdanla temizlenir. Gemlik’in neden bir mavi bayrağı olmasın, Gemlik’in neden bir marinası olmasın, Gemlik neden bir turizm merkezi olmasın? 35 kilometrelik sahil şeridiyle Türkiye’nin göz bebeği olabilecek bir yer Gemlik. İstanbul’a ve İzmir’e yakınlığı ile muazzam bir değer Gemlik ve bizim bu değere sahip çıkmamız gerekiyor. Sahip çıkabilmemiz içinde doğamızı ve denizimizi temiz tutmamız gerekiyor.”