Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 'katılımcı yönetim' anlayışı çalışmaları kapsamında Orhaneli ilçesinde muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda, talep ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.BURSA (İGFA) - Bursa’da katılımcı yönetim anlayışının en güzel örneklerini sergileyerek Türkiye’ye örnek çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, Orhaneli ilçesindeki mahallelerin önceliklileri belirlemek ve ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla koordinasyon toplantısı düzenledi.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından organize edilen toplantıda, Daire başkanlıkları tarafından bilgilendirme yapılarak muhtarların talep ve önerileri alındı.

Fide ve fidan desteği, ibadethanelerin temizliği ve sosyal yardımlar konularında yapılacak çalışmaların görüşüldüğü toplantıda, madde bağımlılığıyla mücadele ve olası yangınları önleme konularında da bilgi verildi.

Programın sonunda çiftçilere sıvı gübre dağıtımı yapıldı.

Öte yandan Orhaneli Hükümet Konağı önünde bulunan Mobil Sağlık Otobüsü de gün boyunca sağlık taraması hizmeti verdi.

Yapılan toplantının çok faydalı olduğunu dile getiren muhtarlar, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e teşekkür etti.