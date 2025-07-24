Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla Denizli Gazeteciler Cemiyeti’ni (DGC) ziyaret etti.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Cenk Öztürk, Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda basın mensubunun yer aldığı buluşmada, gazetecilik mesleğinin zorlukları ve basının karşılaştığı güncel sorunlar gündeme geldi. DGC Başkanı Boyacı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gazeteciler ve Basın Bayramı’nın tarihsel geçmişini anlatarak, günümüzde de basın mensuplarının başta oto sansür olmak üzere pek çok sorunla karşı karşıya kaldığına dikkati çekti. Ziyarette konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise, basının demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu belirterek, “Gerçeği yazmaktan çekinmeyin. Yanlışımız varsa korkmadan eleştirin. Bu şehirde basın özgür olacak. Biz yöneticiler olarak eleştiriden kaçmamalıyız çünkü halkın sesi basındır ve toplumsal vicdanı yansıtır” dedi.

“İhtiyacımız gerçeği dile getiren kalemler”

Gazetecilerin yalnızca haber aktaran kişiler değil, halk ile yönetenler arasında bir köprü olduğunu belirten Başkan Çavuşoğlu, “Ne yazık ki ülkemizde birçok gazeteci kalemini özgürce kullanamıyor. Sansür, baskı ve yargı tehdidi altında çalışmak zorunda kalıyorlar. Oysa bizim ihtiyacımız olan, gerçeği dile getiren kalemlerdir” dedi.

“Şeffaf yönetim anlayışımızdan taviz vermeyiz”

Göreve geldiklerinden bu yana zor bir tabloyla karşılaştıklarını ancak şeffaflık ilkesinden ödün vermeden hizmet ettiklerini belirten Çavuşoğlu, “Belediyemizin tüm çalışmaları kamuya açıktır. Hiçbir gazeteciye neden bunu yazdın demem. Eleştiri, eksikleri görmemizi sağlar. Bu anlayışla hareket ediyoruz” diye konuştu. Basının özgür olmasının halkı doğrudan etkilediğine dikkat çeken Başkan Çavuşoğlu, “Gerçeğe dayanmayan haberler sadece biz yöneticileri değil, halkı da yanıltır. Bu nedenle iftiraya asla geçit vermeyiz. Ancak her türlü eleştiriye açığız. Yeter ki niyet yapıcı, halis olsun, biz her konuyu açık yüreklilikle konuşmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

“Orman yangınlarında yitirdiklerimizin acısı yüreğimizde”

Konuşmasının sonunda, son günlerde yaşanan orman yangınlarına da değinen Çavuşoğlu, hayatını kaybeden 10 orman işçisine rahmet dileyerek, “Bu kahramanlardan ikisi şehrimizdendi. Hepimizin içi yandı. Bu tür acıların bir daha yaşanmaması adına hep birlikte sorumluluk almalıyız” dedi.