Kadim şehrin zengin tarihini ve kültürünü anlatan eserleri hazırlayarak vatandaşların beğenisine sunan Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, yazın dünyasına yönelik çalışmalarını sürdürerek, kültür yayınları koleksiyonuna 7 yeni eser daha kattı. Kitaplar, Büyükşehir Belediyesi resmi web sitesinde dijital olarak yayınlanıyor.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Köklü tarihi, zengin kültür ve özellikleri konusunda yazarlar ve araştırmacıları adeta kendisine çeken Kayseri’nin, tanıtımı ve gelişmesi için büyük bir özveri ortaya koyan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, alt yapı kültür ve turizm çalışmaları gibi önemli faaliyetlerin yanı sıra, kentin kitap sayfaları ile tanıtılmasına da katkı sağlıyor. Bu kapsamda göreve geldiği günden bugüne 44 kitabı okurların beğenisine sunan Büyükkılıç, 7 yeni eserin daha hazırlanmasını sağlayarak yazın dünyasına büyük bir destekte bulundu.

BÜYÜKKILIÇ’IN OKURLARA KAZANDIRDIĞI ESER SAYISI 51’E ULAŞTI

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kültür yayınları doğrultusunda geçmişten bugüne süre gelerek hazırlanan eserleri, koleksiyona eklenen 7 eser ile 51’e yükseldi. III. Uluslararası Develi Bildirileri, III. Uluslararası Seyrani Bildirileri, III. Uluslararası Türk Kültürü Bildirileri ile Kayseri Kale ve Surları, Kayseri Tarihi Araştırmaları Cilt 3, Kayseri Büyükşehir Belediyesi 7. Hikâye Yarışması ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi 6. Şiir Yarışması olmak üzere dolu dolu 7 eser kitapseverlerle buluştu. Böylece Büyükşehir Belediyesi’nin sahip olduğu toplam eser sayısı ise 199’a ulaşmış oldu.

KİTAPLAR, RESMİ WEB SİTESİNDE DİJİTAL OLARAK YAYINLANIYOR

Kitaplar, Büyükşehir Belediyesi resmi web sitesinde yer alan ‘online hizmetler’ kısmındaki ‘e kitaplar’ bölümünde vatandaşların hızlı ve pratik bir şekilde hizmetinde.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde Başkan Büyükkılıç’ın armağan ettiği birbirinden önemli, farklı ve ilgi çekici eserler ise şu şekilde:

“III. Uluslararası Develi Bildirileri, III. Uluslararası Seyrani Bildirileri, III. Uluslararası Türk Kültürü Bildirileri ile Kayseri Kale ve Surları, Kayseri Tarihi Araştırmaları Cilt 3, Kayseri Büyükşehir Belediyesi 7. Hikâye Yarışması ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi 6. Şiir Yarışması, Kayseri Kitabı, Dadaloğlu Şiir Yarışması, Dün Bugünden Daha Yakın, Kayseri Büyükşehir Belediyesi 6. Hikaye Yarışması, Kayseri Tarihi Araştırmaları cilt 1, Kayseri Tarihi Araştırmaları cilt 2, Muhsin İlyas Subaşı Bütün Şiirleri, Sebzecilik ve Doğal Üretim, Kayseri Büyükşehir Belediyesi 4. Şiir Yarışması (Ahmet Remzi Akyürek), Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması Kitabı, Kayseri’de ve Kayseri Arkeoloji Müzesindeki Hitit Dönemine Ait Eserler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi 5. Hikaye Yarışması, Dr. İsmail Gökşen’in Düz Dokumalar Kataloğu, Kayseri Eğitim Tarihi Araştırmaları (Eskiçağdan Osmanlı Devletinin Sonlarına Kadar), Develi-Aşık Seyrani Türk Kültürü Kongresi Sempozyumu 1. Cilt, Develi-Aşık Seyrani Türk Kültürü Kongresi Sempozyumu 2. Cilt, Develi-Aşık Seyrani Türk Kültürü Kongresi Sempozyumu 3. Cilt, Kayseri Uçak Fabrikası (1926-1960), Seyrani’nin Düşünce Dünyası, Kadı Burhaneddin Şiir Yarışması (Kayseri Büyükşehir Belediyesi 3. Şiir Yarışması), Pandemi ile Yaşam (7. Ulusal Fotoğraf Yarışması), Kayseri’de Pastırmacılık, Osmanlıdan Günümüze Koramaz Vadisi Tarihi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi 4. Hikaye Yarışması, Erciyes Dağı, Şehirden Kültüre, Sabit Özdemir Özenç Hayatı ve Eserleri, Kayseri Yer altı Yapıları Envanteri 5. Ara Rapor, Kayseri Gastronomi Turizmi Çalıştayı, Başkatipzade Ragıp Bey Muhtasar Mecmuası 1. Cilt, Başkatipzade Ragıp Bey Muhtasar Mecmuası 2. Cilt, Yaman Dede Şiir Yarışması (Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2. Şiir Yarışması), Koramaz Vadisi (Resimli), Kapadokya Krallığı ve Roma Bizans Dönemi, Kuruluşundan Günümüze Kayseri Belediye Başkanları, Geçmişten Geleceğe Kayseri Mutfağı, Kayseri’den Kopan Türkü Ahmet Gazi Ayhan, Hasan Nail Canat Hikaye Yarışması (3. Hikaye Yarışması), Kayseri Türküleri ve Oyun Havaları, Cumhuriyet Dönemi Kayseri Şehitleri (1923-2017), Kayseri Sağlık Turizmi Çalıştayı, Kayseri’de Biran (6. Ulusal Fotoğraf Yarışması), Aşık Seyrani Şiir Yarışması (Kayseri Büyükşehir Belediyesi 1. Şiir Yarışması) ve Şeyh İbrahim Tennuri ve Gülşeni Niyaz.”