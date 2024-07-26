Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde hayata geçecek olan devasa boyuttaki İl Halk Kütüphanesi inşaatını yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, “Anadolu’da en önemli kütüphanelerden birisi olarak nitelendirilecek. Hem Erciyes manzaralı, hem millet bahçesinin içerisinde, gerdanlık gibi bir eser” dedi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yapımı devam eden 7 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip İl Halk Kütüphanesi inşaatını yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, okuyan ve okutan şehir Kayseri’yi kütüphanelerle donatmaya devam ederken, Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine yapılan İl Halk Kütüphanesi’nde sona doğru gelindi.

KÜTÜPHANEDE HUMMALI ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde, kütüphaneler şehri Kayseri’ye yakışacak yeni bir kütüphane projesini daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine 7 bin 500 metrekarelik alanda, klasik kütüphane anlayışının dışında özel olarak tasarlanmış ortak buluşma alanlarını da içeren devasa boyuttaki İl Halk Kütüphanesi inşaatını yerinde inceledi.

Başkan Büyükkılıç’a teknik gezi esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Ali Hasdal ile Etüt ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu eşlik etti.

Yüklenici firmalardan son durum hakkında bilgiler alan Büyükkılıç, inşası hummalı şekilde süren devasa kütüphane içerisini de gezerek, incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç burada yaptığı açıklamada, en önemli çalışmalardan birisi olan millet bahçesi içerisindeki İl Halk Kütüphanesi inşaatında çalışmaların devam ettiğini, Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi yanında bulunan Halk Kütüphanesi’ni de buraya taşıyacaklarını belirtti.

Yeni kütüphanenin hem zenginleşmesi, hem de görsel açıdan da düzenleme yapılmasına da fırsat sağlanmış olacağını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tam 3 kat, 7 bin 500 metrekare inşaat alanını içeren ve her yaş grubuna, çocuk, erişkin, daha ileri yaş grubu, her kesime hitap edecek kütüphane imkânları ile adeta burada yüz binlerce kitabın buluşacağı, dijital ortamın en üst düzeyde hayata geçirildiği önemli bir merkez. Ayrıca sinema salonu, konferans salonu gibi etkinliklere de fırsat verecek konferansların da yapılabileceği bir ortam. Kayseri’mizde ve belki de Anadolu’da en önemli kütüphanelerden birisi olarak nitelendirilecek. Şimdiden şehrimize hayırlı uğurlu olsun.”

“GERDANLIK GİBİ BİR ESER”

Büyükkılıç, millet bahçesindeki kütüphanenin hem Erciyes Dağı’na bakan, hem de millet bahçesinde bulunan gerdanlık gibi bir eser olduğunu dile getirerek, “Özenle bu çalışmayı yapan yüklenici firmamıza özellikle teşekkür ediyorum. Ayrıca bu çalışmamızı Kültür Bakanlığımızla görüşmek suretiyle içinin dizaynı ve kitap temini konusunda da gerekli desteği verdikleri için değerli Kültür ve Turizm Bakanımıza ve ekibine de buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Hem Erciyes’e bakan, hem millet bahçesinin içerisinde, gerdanlık gibi bir eser. Renkleri de çok hoş, değişik renkleri içeriyor. Adeta cıvıl cıvıl, pırıl pırıl. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.