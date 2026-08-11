Tarım ve Orman Bakanlığı, birden fazla yağ çeşidi içeren ürünlerde yalnızca 'tereyağlı' veya 'zeytinyağlı' gibi ifadelerle tüketicinin yanıltılmasının önüne geçileceğini açıkladı. Bakanlık, düzenlemeyle tüketici sağlığının ve haklarının korunmasının hedeflendiğini bildirdi.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi kapsamında yapılan düzenlemelerle gıda etiketlerinde tüketiciyi yanıltabilecek uygulamaların önüne geçileceğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, içeriğinde birden fazla yağ çeşidi bulunan ürünlerde yalnızca belirli bir yağın öne çıkarılarak tüketicinin yanlış yönlendirilmesine izin verilmeyeceği belirtildi.

TÜKETİCİYİ YANILTAN VURGULARA SINIRLAMA

Yeni düzenlemeyle, ürünün içeriğinde farklı yağlar bulunmasına rağmen ambalaj üzerinde sadece 'tereyağlı' veya 'zeytinyağlı' gibi ifadeler kullanılarak ürünün niteliği konusunda tüketicide yanıltıcı bir algı oluşturulmasının engellenmesi amaçlanıyor. Bakanlık, düzenlemenin temel hedefinin gıda ürünlerinde tüketicinin daha doğru ve şeffaf biçimde bilgilendirilmesini sağlamak olduğunu vurguladı. Türk Gıda Kodeksi kapsamındaki etiketleme düzenlemelerinde daha önce de tüketiciyi yanıltabilecek ifadeler ve görseller konusunda çeşitli değişiklikler yapılmıştı.

'TÜKETİCİMİZİN HAKLARINI KORUMAKTA KARARLIYIZ'

Tarım ve Orman Bakanlığı paylaşımında, yapılan düzenlemelerle tüketicilerin ürünlerin gerçek içeriği hakkında daha doğru bilgiye ulaşmasının amaçlandığını belirterek, 'Tüketicimizin sağlığını ve haklarını korumakta kararlıyız' mesajını verdi. Bakanlığın açıklaması, gıda ürünlerinde etiket bilgilerinin gerçeği yansıtması ve tüketicinin yanıltılmaması konusunda denetim ve mevzuat çalışmalarının sürdüğünün işareti olarak değerlendirildi.