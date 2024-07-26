Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanan Murat Kurum ile Sağlık Bakanı olarak atanan Kemal Memişoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.ANKARA (İGFA) - Milil Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, iki bakanlıkta yapılan atamalar sonrasınd ilgili bakanlıklara 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Bakan Tekin, ilk ziyaretini Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a yaptı. Daha sonra Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu da ziyaret eden Bakan Tekin, görevlerinde başarılar diledi.

Bakanlıklar arasındaki iş birliği çalışmalarının görüşüldüğü ziyaretin sonunda Bakan Tekin, kendilerini ağırladığı için bakanlara memnuniyetini ifade etti.