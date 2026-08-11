İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM'nin kabul ettiği yasal düzenlemenin ardından 'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni bir aşamaya geçildiğini açıkladı. Çiftçi, yarın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla 81 il valisi, il emniyet müdürü ve il jandarma komutanıyla video konferans üzerinden koordinasyon toplantısı yapılacağını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde TBMM'nin kabul ettiği yasal düzenlemenin ardından sahadaki uygulamaya ilişkin yeni adımların ele alınacağını açıkladı.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yarın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katılımıyla 81 il valisi, il emniyet müdürleri ve il jandarma komutanlarıyla video konferans sistemi üzerinden toplantı gerçekleştirileceğini bildirdi.

SAHADAKİ YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Toplantıda, Meclis'in ortaya koyduğu iradenin Türkiye'nin dört bir yanında güçlü, kararlı ve hassasiyetle uygulanması için atılacak adımların ve izlenecek yol haritasının değerlendirilmesi planlandığını kaydeden Bakan Çiftçi, güvenlik birimlerinin süreç boyunca sahada en üst düzey hassasiyet ve teyakkuzla görev yapacağını belirtti.

'DEVLETİMİZİN İRADESİ NETTİR'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 'Terörsüz Türkiye' hedefini sekteye uğratmaya yönelik girişimlere karşı da net mesaj verdi. Bakan Çiftçi, provokasyon, sabotaj ve toplumsal huzuru hedef alan hiçbir girişime müsaade edilmeyeceğini vurgulayarak, herkesin üzerine düşen sorumluluğu eksiksiz yerine getireceğini ifade etti.

Açıklamasında devletin iradesinin net olduğunu belirten Bakan Çiftçi, Türkiye'nin huzurunun, kardeşliğinin ve birlik ve beraberliğinin korunması için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir döneme giriyoruz.



Gazi Meclisimizin kabul ettiği yasal düzenlemenin ardından, yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un katılımıyla; 81 il valimiz, il emniyet müdürlerimiz ve il jandarma komutanlarımızla VKS: pic.twitter.com/L0LfSkCbmo — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) August 11, 2026