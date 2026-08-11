Rekabet Kurumu, ilaç sektöründeki yapısal rekabet sorunlarının belirlenmesi ve rekabetçi çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla yürüttüğü sektör incelemesinde ön raporu kamuoyuyla paylaştı.

ANKARA (İGFA) - Rekabet Kurulu'nun 8 Aralık 2021 tarihli kararıyla başlatılan incelemede, ilaç sektörünün üretimden pazara girişe, dağıtımdan kamu tedarik süreçlerine kadar farklı aşamalarındaki rekabet koşulları değerlendirildi.

İlaç sektörünün kendine özgü yapısı nedeniyle rekabet otoritelerinin öncelikli çalışma alanlarından biri olduğuna dikkat çekilen ön raporda, sektörün genel görünümü ile sayısal ve istatistiki verilere yer verildi.

Raporda ayrıca Rekabet Kurumu'nun son 10 yılda ilaç sektörüne yönelik yürüttüğü çalışmalar özetlendi.

Üretim aşamasındaki rekabet koşulları değerlendirilirken patent koruması, fikri mülkiyet hukuku ve rekabet hukuku arasındaki ilişki de ele alındı. Fikri mülkiyet korumasının sektörde oluşturduğu dinamizm ile pazara giriş koşullarının serbestliği arasındaki dengenin önemine dikkat çekildi.

PAZARA GİRİŞ VE DAĞITIM SÜREÇLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

İncelemede, ilaç sektöründe sağlık, güvenlik ve erişilebilirliği düzenleyen mevzuatın rekabetçi yapı üzerindeki etkileri de ele alındı. Son dönemde çeşitli teşebbüs davranışlarının pazara giriş koşullarına etkisinin incelendiği raporda, düzenleyici çerçeve ile rekabet arasındaki ilişkiye yönelik değerlendirmelere yer verildi.

Dağıtım aşamasında ise kamuda ilaç tedarik yöntemlerindeki değişim ile sektördeki çeşitli dikey ilişkilerin sağlıklı ve rekabetçi ilaç tedariki üzerindeki etkileri değerlendirildi.

REKABET İHLALLERİNE YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Ön raporda ilaç sektöründe ortaya çıkabilecek atipik rekabet ihlalleri, münhasırlık uygulamaları ve kamuda ilaç tedarikinde rekabetçi süreçlerin geliştirilmesi gibi başlıklar da incelendi.

Bunun yanı sıra fikri mülkiyet haklarının kullanımı, düzenleyici çerçevenin rekabet üzerindeki etkileri ve söz konusu çerçevenin manipüle edilmesi yoluyla ortaya çıkabilecek rekabet sorunları analiz edildi.

Rekabet Kurumu, raporda iyileştirmeye açık alanların belirlendiğini ve bu alanlara yönelik mevcut idari, hukuki, ekonomik veya kurumsal yapıyı tamamen değiştirmeyi gerektirmeyen, uygulanabilir ve hedef odaklı çözüm önerileri geliştirildiğini bildirdi.

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER ALINACAK

Rekabet Kurumu, kamuoyunun ön raporda yer alan bulgu, tespit, değerlendirme ve politika önerilerine ilişkin görüşlerini iletebileceğini duyurdu. Görüşler posta yoluyla veya [email protected] e-posta adresi üzerinden Rekabet Kurumu'na gönderilebilecek.

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