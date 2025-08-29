Kocaeli Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Mollafenari Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) - Mahalle sakinleriyle samimi bir ortamda çay sohbetinde buluşan Başkan Büyükgöz, vatandaşların taleplerini ve önerilerini dinledi.

Sıcak bir atmosferde gerçekleşen buluşmada mahalle sakinleriyle tek tek ilgilenen Başkan Büyükgöz’e, Mollafenari Mahalle Muhtarı Davut Kabaca ve belediye meclis üyeleri de eşlik etti.

Vatandaşlarla yapılan sohbetin ardından Başkan Büyükgöz, Mollafenarililerin gösterdiği misafirperverliğe teşekkür ederek, hizmetlerin mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda sürdürüleceğini ifade etti.