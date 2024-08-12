Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Sanayi Sitesi’ni ziyaret ederek esnafla ve çalışanlarla bir araya geldiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Sanayi Sitesi’ni ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi.

Başkan Büyükakın’ın İzmit Sanayi Sitesi Başkanı Muzaffer Gürfidan ve yönetimine yaptığı ziyaretin yanı sıra farklı alanlarda faaliyet gösteren esnaflarla olan görüşmesinde, sanayinin kent ekonomisine sağladığı ticaret potansiyeli kadar, çıraklık sisteminin de nitelikli iş gücü yetiştirilmesindeki kritik rolüne vurgu yapıldı. Ziyaret sırasında, sanayi sitelerinin ekonomiye sağladığı katkılar ve çırak-usta ilişkilerinin nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesindeki önemi üzerine önemli görüşmeler yapıldı. Sanayi sitelerinde çalışan gençlerin, usta-çırak ilişkisi sayesinde edindikleri tecrübenin, hem bireysel kariyer gelişimleri hem de sanayinin sürdürülebilirliği açısından büyük bir değer taşıdığına dikkat çekildi. Görüşmelerde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sanayide nitelikli insan kaynağı oluşturma çabalarına nasıl destek verebileceği konusu da gündeme geldi.

İŞ BİRLİĞİ OLANAKLARI TARTIŞILDI

AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Dokuzlar ve Başkan Danışmanı İsmail Yıldırım’ın ziyarette eşlik ettiği Başkan Büyükakın, sanayi esnafının her daim yanında olduklarını dile getirdi. Görüşmede, mesleki eğitim programları ile sanayideki iş gücünün modern ve güncel becerilerle donatılması için yapılabilecek iş birliği olanakları tartışıldı. Bu kapsamda, sanayi sitelerinde yürütülebilecek eğitim programları, staj imkanları ve belediyenin sağlayabileceği destekler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

İŞ AHLAKININ NESİLDEN NESİLE AKTARILMASI

İzmit Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren Bülent Erdem ve Yaşar Keskin’in iş yerlerini ziyaret eden Başkan Büyükakın, sanayi esnafıyla yaptığı görüşmelerde, Kocaeli’nin sanayi gücünü daha da ileri taşımak için iş birliğinin önemine değinerek, “Çıraklık, sadece bir meslek öğrenme süreci değil, aynı zamanda kültürümüzün ve iş ahlakımızın nesilden nesile aktarılma şeklidir. Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreci desteklemek ve sanayimizin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak için gereken her türlü desteği sağlamaya hazırız” ifadelerini kullandı.