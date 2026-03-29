Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İstanbul'da düzenlenen törende, çalındıktan 22 yıl sonra bulunan Melek heykeli Ortodoks cemaatine teslim edildi. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, kültürel mirasın korunmasına yönelik yatırımları ve iade çalışmalarını açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - Kültürel mirasın korunması ve iadesine yönelik çalışmalar, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen törenle gündeme taşındı. 22 yıl önce çalınan 'Melek Heykeli', yapılan incelemeler ve hukuki süreçlerin ardından Fener Rum Patrikhanesi'ne bağlı Ortodoks cemaatine teslim edildi.

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin kültür varlıklarının korunması ve yurda iadesi konusunda kararlı bir politika izlediğini vurguladı. Ersoy, bu teslimin yalnızca bir eserin iadesi değil, aynı zamanda kültürel hafızanın yeniden tamamlanması anlamına geldiğini ifade etti.

Konuşmasında küresel gelişmelere de değinen Ersoy, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin uluslararası alanda barış ve uzlaşmanın adresi haline geldiğini belirtti. 'Daha adil bir dünya mümkün' vizyonuna vurgu yapan Ersoy, Türkiye'nin çatışmaların ortasında istikrar ve umut sunan bir ülke olduğunu söyledi.

KÜLTÜREL MİRAS İÇİN 60 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Ersoy, 2018'den bu yana restorasyon, müze inşası ve çevre düzenlemeleri için 60 milyar lirayı aşan yatırım yapıldığını açıkladı. Kız Kulesi, Galata Kulesi ve Rami Kütüphanesi gibi önemli yapıların bilimsel yöntemlerle restore edildiğini belirtti.

Türkiye'nin köklü müzecilik geleneğine dikkat çeken Ersoy, 2025 yılı itibarıyla 219 müze ve 147 ören yerinde 33 milyonu aşkın ziyaretçiye ulaşıldığını kaydetti. Bu artışın kültürel mirasa olan ilginin giderek güçlendiğini gösterdiğini ifade etti.

13 BİNDEN FAZLA ESER GERİ GETİRİLDİ

Kaçakçılıkla mücadelede önemli başarılar elde edildiğini belirten Ersoy, 2002'den bu yana 13 bin 451 eserin Türkiye'ye kazandırıldığını söyledi. Marcus Aurelius Heykeli'nin ABD'den iadesini örnek gösteren Ersoy, son yıllarda yüz binlerce eserin de ele geçirilerek müzelere kazandırıldığını aktardı.

2023'te başlatılan 'Geleceğe Miras' projesine de değinen Ersoy, Türkiye genelinde yüzlerce kazı çalışmasının yürütüldüğünü belirtti. 2026'da arkeolojik faaliyet sayısının 800'e ulaşmasının hedeflendiğini ifade eden Ersoy, projeye sağlanan desteğin 7,5 milyar lirayı bulduğunu açıkladı.

Ayrıca Şanlıurfa merkezli 'Taş Tepeler' projesinin, insanlık tarihine ilişkin bilgileri yeniden şekillendirdiğini vurgulayan Ersoy, bu çalışmaların uluslararası bilim dünyasında da büyük yankı uyandırdığını söyledi.

Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki varlık sayısının 22'ye yükseldiğini belirten Ersoy, geçici listede ise 79 varlığın bulunduğunu ifade etti. Kültür varlıklarının korunmasında teknolojinin de aktif kullanıldığını belirten Ersoy, yapay zekâ destekli sistemler ve kimliklendirme projeleriyle yüz binlerce eserin güvence altına alındığını söyledi. Konuşmasının sonunda kültürel mirasın insanlığın ortak değeri olduğuna dikkat çeken Ersoy, bu mirasın korunmasının sadece geçmişi değil, geleceği de aydınlattığını vurguladı.