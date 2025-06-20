Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, geçtiğimiz günlerde yapılan seçimde güven tazeleyen Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın ile yönetimini makamında kabul etti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Murat Aydın ve yeni yönetimini kabul etti.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen seçimle güven tazeleyerek yeniden KASFK Başkanlığına seçilen Murat Aydın, yönetimi ile ilk ziyaretini Başkan Büyükakın’a yaptı.

Murat Aydın, amatör spor kulüplerine destek veren ve her zaman yanlarında olan Başkan Büyükakın’a teşekkürlerini iletirken Büyükakın da dün olduğu gibi önümüzdeki süreçte de amatöre desteklerinin artarak devam edeceğini belirtti.

Birliktelik, sohbet ve fikir alışverişi ile devam etti, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.