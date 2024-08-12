Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Kent Konseyi ve sivil toplum kuruluşlarıyla şehrin geleceğini ile uluslararası gündemi değerlendirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin, Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği Başkanı Yücel Alpay Demir, Kocaeli Orta Anadolu Eğitim Kültür Platformu Başkanı Erhan Bilgiç ve üyeleri ile makamında bir araya gelerek şehrin geleceği ve uluslararası konular hakkında kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi.

Toplantıda, özellikle Gazze meselesine dair fikir alışverişinde bulunulurken, Türkiye’nin bu konuda aldığı pozisyon derinlemesine değerlendirildi.

Başkan Büyükakın, Gazze’deki insani krizin, Türkiye’nin dış politika anlayışındaki yerini ve bölgesel barışa katkısını vurguladı. Türkiye’nin uluslararası arenada Gazze’ye yönelik politikaları ve bu politikaların, Batı liderlerinin yaşadığı irade sorunları karşısında nasıl şekillendiği masaya yatırıldı.

BAĞIMSIZ BİR AKTÖR OLARAK KONUMUNU GÜÇLENDİRDİĞİ

Bu kapsamda, Batı medeniyetinin içinden geçtiği ahlaki ve siyasi çöküşe dikkat çekilerek, bu durumun orta çağ dönemini arındıran uygulamalarla örtüştüğü ifade edildi.

Başkan Büyükakın, ayrıca Türkiye’nin varlığını tehdit eden terör örgütleri ile mücadele konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlı duruşunun ve savunma sanayisinde kaydedilen hızlı gelişmelerin ülkenin geleceği açısından kritik önem taşıdığı belirtildi. Bu gelişmelerin, Türkiye'nin ulusal güvenliğini pekiştirdiği ve küresel arenada bağımsız bir aktör olarak konumunu güçlendirdiği vurgulandı.

SOYKIRIM OLARAK ELE ALINMALI

Görüşmede, soykırım meselesi de gündeme geldi. Başkan Büyükakın, tarih boyunca çeşitli milletlerin maruz kaldığı soykırımların, uluslararası hukuk ve insan hakları bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Soykırımın, insanlık tarihinin en büyük trajedilerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, bu tür olayların önlenmesi için küresel ölçekte etkin mekanizmaların geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Batı dünyasının bu konudaki çifte standardını eleştiren Büyükakın, özellikle İslam coğrafyasında yaşanan trajedilerin yeterince gündeme getirilmediğini ifade etti. Bu bağlamda, Gazze’deki durumun da uluslararası toplum tarafından bir soykırım olarak ele alınması gerektiğini savundu.

Büyükakın, Batı'nın İsrail'in Gazze'deki uygulamalarına karşı sergilediği tavrı da sert bir dille eleştirdi. Batı'nın, İsrail tarafından Gazze'de uygulanan sistematik şiddet ve baskı politikalarını görmezden gelmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Büyükakın, bu durumun uluslararası hukuk ve insan hakları açısından büyük bir utanç kaynağı olduğunu ifade etti.