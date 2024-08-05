Kocaeli Çayırova’da esnaf ve vatandaşlarla buluşan Başkan Büyükakın, kendisine iletilen talep ve önerilerle yakından ilgilendi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Çayırova’da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Büyükakın, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede ve Büyükşehir Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan’ın da hazır bulunduğu programda ilk olarak Gümüşhane Baba Konağı Derneği ziyaret edildi.

Kocaeli’ne dair gelişmeler başta olmak üzere birçok konunun ele alındığı birliktelikte STK’larla sıkı iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Büyükakın, kentle ilgili kendisine iletilen sorulara da yanıt verdi.

Gümüşhane Baba Konağı Derneği ziyaretinin ardından Fatih Caddesi esnafıyla çay sohbetinde bir araya gelen Başkan Büyükakın, esnaf ve vatandaşlarla samimi bir ortamda sohbet gerçekleştirdi. Kendisine iletilen talep ve önerilerle yakından ilgilenen Başkan Büyükakın, Çayırova’da hayata geçirilen çalışmalarla ilgili de bilgiler aktardı.