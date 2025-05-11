DAĞDER’in 21. Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Dağ yöresi insanı birlik olmalı, DAĞDER olumsuzluklara ‘dur’ demeli.” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa’nın en büyük sivil toplum kuruluşlarından DAĞDER’in 21. Dönem Olağan Genel Kurulu, Merinos Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 20 bin üyesi bulunan derneğin genel kuruluna, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de katıldı. Bozbey’e, dağ bölgesi kökenli BESAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Orkun Gazioğlu, BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli, Tarım Peyzaj AŞ Genel Müdürü Sedat Akar, Jeotermal AŞ Genel Müdürü Erman Aydıngün, BUSKİ Özel Kalem Müdürü Mustafa Gazioğlu ve Dağ Yöresi Koordinatörü Ersin Yaşar eşlik etti.

Başkan Bozbey, DAĞDER’in 40 yıl önce dağ yöresinin sorunlarını çözmek için kurulduğunu, ancak bölgedeki sorunların hâlâ devam ettiğini belirtti. 450 bin nüfusa sahip dağ yöresinin kalkınması için derneğin daha etkin rol alması gerektiğini vurgulayan Bozbey, “Büyükşehir olarak bir yılda fide dağıtımı, çiftçi ve süt desteği gibi birçok hizmeti hayata geçirdik. Dağ yöresine bakış açımız çok farklı. Katılımcı bir anlayışla sorunlara çözüm üretmeliyiz” dedi.

“DAĞDER OLUMSUZLUKLARA SES ÇIKARMALI”

Dağ yöresinin güçlenmesi için birlik çağrısı yapan Bozbey, Orhaneli Termik Santrali’ni örnek göstererek, “Herkes zehirleniyor, farkında mısınız? Santrali mühürledik, suç duyurusunda bulunduk. Dağ yöresi halkı bunu hak etmiyor. DAĞDER, ‘filtreyi tak’ diyebilmeli. Ayrıca gençlik merkezi Bakanlığa devredildi, sular kirleniyor, kaçak yapılar artıyor. DAĞDER bu konularda ‘dur’ demeli” diye konuştu. Bozbey, 8 adaya başarılar dileyerek, kazananın desteklenmesi gerektiğini ifade etti.