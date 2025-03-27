Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bey, Mart ayı değerlendirme toplantısında sabah saatlerinde 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan Uludağ’daki otel yangını hakkında tespitlerde bulundu. Başkan Bozbey, tüm işletmeleri yangın yönetmeliğine uymaya davet ederken, ilgili personellere sertifikaya tabi eğitimler verilmesi çağrısını da yineledi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Mart Ayı Değerlendirme Toplantısı'nda Uludağ’daki otel yangını hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Otelle ilgili Ocak ayı sonunda eksikliklerin tespit edildiğini ve raporun ilgililerle paylaşıldığını anımsatan Başkan Bozbey,

Ayrıca geçen yıl riski gördüklerini ve Uludağ’da itfaiye grubunu ekip ve araç sayısı olarak güçlendirdiklerini ifade eden Başkan Bozbey, " Yangına ilk müdahale çok önemli. Arkadaşlarımızın müdahalesiyle birlikte yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Aynı zamanda arkadaşlarımız içeri girerek tek tek odaları kontrol etti. Otelde toplamda 12 kişinin olduğu tespit edildi. 12 kişiden 9’u kendi olanaklarıyla otelden çıktı. Ocak ayının sonlarında bu yapı, arkadaşlarımız tarafından denetlendi ve tespitleri yapıldı. Eksiklikleri ortaya çıkarıldı. Ardından Valiliğimize, Bakanlığa ve Alan Başkanlığı’na gereğinin yapılması için raporlar iletildi. Bu rapora göre eksikliklerin giderilmesi ya da otelin kapatılması gerekirdi. Otelin kapatıldığına dair bilgiler var. Ancak 12 kişinin neden orada kaldığı araştırma konusudur. Yaşanan olay ve 2 kişinin hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzdü” dedi.

“ULUDAĞ’DA İTFAİYE GRUBUMUZU 3 KAT GÜÇLENDİRDİK”



Geçen yıl yine Uludağ Oteller Bölgesi’nde denetimler yapıldığını, Kartalkaya yangınından sonra da Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin sahaya çıktığını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, sonuçların yine Valilik, Bakanlık ve Alan Başkanlığı ile paylaşıldığını dile getirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak geçen yıl Uludağ’daki itfaiye gurubunu 3 kat artırdıklarını belirten Başkan Bozbey, “Tek araç ve 6 personel vardı. Geçen yıl riski gördük. Planlama yaptık ve oradaki itfaiye eri sayısını 18’e çıkardık. Araç sayımızı da 3’e çıkardık. Yeni araçlarımız gelecek. 7 araç aldık. 8 araç daha alıyoruz. Onun da ihalesi yapılıyor. Bu araçlarla birlikte toplam 15-16 civarında araç, sisteme ilave olacak. Yaklaşık 10 milyon avroluk bir kredi kullanarak bunları yapıyoruz. İtfaiyeyi daha da güçlendirmek için 50 personeli sistemimize kattık. Şu anda onları da eğitiyoruz” diye konuştu.

Otellerin ve konaklama alanlarının itfaiyenin raporlarına ve yangın yönetmeliklerine uygun yapı yapma zorunluluğu olduğunu hatırlatan ve denetimlerin artarak devam edeceğini dile getiren Başkan Bozbey, şunları kaydetti:

“Valiliğimizin bu tür yapılarla ilgili kapatma kararları aldığını biliyorum. Ancak bu süreçlerin belirli aralıklarla denetlenmesi son derece önemli. Eksiklikleri giderilmeyen yerlerin kapısına kilidi vuracaksınız. İçeriye kimseyi almayacaksınız. Sezon kapandıktan sonra böyle bir olayın olması aslında bir faciayı önlemiş oldu. Sezonda o otelde toplam 400 kişinin olduğunu düşünün. Bir facia olurdu. Onun için işletmelerin yangın yönetmeliğini harfiyen yerine getirmesini istiyoruz. Ayrıca yangın, deprem, afetle ilgili konularda herkese eğitim verilmeli. Sertifikaya tabii tutulmalıdır. Hepimize tekrar geçmiş olsun. İnşallah bu tür olaylarla bir daha karşılaşmayız”