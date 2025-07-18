Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ulaşım ve altyapı hizmetlerinde yapılan düzenlemelerin amacının vatandaşları zora sokmak değil, belediyeye bağlı kurumların sürdürülebilirliğini sağlamak olduğunu vurgulayarak, sadece geçen ay BURULAŞ ve BUSKİ’ye toplamda 530 milyon lira aktarıldığını söyledi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı birinci oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in başkanlığında gerçekleşti.

Toplantının açılışında grup sözcüleri gündeme dair görüşlerini dile getirirken Başkan Bozbey, Muharrem ayının birlik ve dayanışma içerisinde geçmesini temenni etti. Vatandaşları tekrar su tasarrufuna çağıran Başkan Mustafa Bozbey, “Doğancı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 40, Nilüfer Barajı’nda ise yüzde 31’dir. Bu da 50-55 günlük suyumuz var demektir. Bu konuda yapmış olduğumuz çalışmanın sonuna doğru geliyoruz. 1 Eylül’de yapacağımız by-pass projemizle birlikte Doburca Arıtma Tesisleri’ne günlük 100 ile 120 bin metreküp suyu aktarmış olacağız. O zaman nefes almaya başlayacağız. İnsanlarımızın susuz kalmaması için büyük bir çalışma yapıyoruz” dedi.

“YİNE DE TASARRUF, TASARRUF, TASARRUF DİYORUZ”

Çınarcık Barajı’ndaki suyun bir tünel, boru ya da başka bir yöntemle Doğancı Barajı’na aktarılması için proje geliştirmeye çalıştıklarını ifade eden Başkan Bozbey, “İçme suyuyla ilgili ana hatlarımız Doğancı Barajı’nda olduğu için eğer bunu sağlayabilirsek o zaman Bursa uzun yıllar suyla ilgili sorun yaşayamayacaktır. Bu arada yine de tasarruf, tasarruf, tasarruf diyoruz. Çağrımıza uyan tüm Bursalılara yürekten teşekkür ediyorum. 525 bin metreküpe çıkan su tüketimi yaklaşık 450 bin metreküpe düşmüştür. Bu da Bursalıların tasarrufa ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Ne olur parklarımızı, bahçelerimizi işlenmiş içme suyuyla sulamayalım. Bahçelerimizi taşınabilir suyla sulamak en doğrusudur” diye konuştu.

“BURULAŞ’A 380 MİLYON LİRA AKTARDIK”

Önümüzdeki günlerde Anne Kart uygulamasının başlayacağının müjdesini veren Başkan Bozbey, abonman kartlarla ilgili yapılan eleştirilere de saygı duyduğunu dile getirdi. Amaçlarının fiyatları artırmak veya insanları zora sokmak olmadığını söyleyen Başkan Bozbey, “Birinci önceliğimiz, kurumları sürdürülebilir kılmaktır. Geçen ay sadece BURULAŞ’a, belediye bütçesinden zamlarla birlikte 380 milyon lira aktardık. Yine 150 milyon lira da BUSKİ’ye aktardık. Kurumlar kazanç kapısı değildir. Hizmet alanıdır, doğru. Ama kurumları sürdürülebilir kılmak, gelecek için yatırımlarını yapabilmesini sağlamak hepimizin önceliğidir. Personel maaşlarında, piyasada, yedek parçada ve birçok alanda artış var. Aslında bu tür yapacağımız düzenlemeleri, Meclis üyeleri tarafından öneriler getirilerek sonuçlandırmak gerekir. Başka türlü bu kurumları sürdürülebilir kılamayız” dedi.

“KURUMLARIN YAŞAMASI İÇİN SORUMLULUK ALMAMIZ LAZIM”

BUSKİ gibi bir kurumun batmasını veya BURULAŞ’ın iş üretemez, halk otobüslerine para ödeyemez duruma gelmesini hiç kimsenin kabul etmeyeceğini anlatan Başkan Bozbey, “Bu düzenlemelerde makul düşünmemiz lazım. Neticede bizler gelip geçiciyiz. Bizden sonra da bu kurumların yaşaması için bizim sorumluluk almamız lazım. Kurumları batırarak değil tam tersine kurumları ayakta tutarak bunları sağlamamız lazım. Bakış açımız bu. Eleştirileriniz için de teşekkür ediyorum” diye konuştu.