Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Bozbey, sorunların yerinde çözülmesi ve katılımcı belediyecilik anlayışını yaygınlaştırmak amacıyla başlattığı "BAŞKAN BOZBEY BURADA" projesi kapsamında bugün Kestel ilçesini ziyaret ediyor.BURSA (İGFA) - Ziyaretine Kestel Muhtarlar Derneği ve Belediyeyi ziyaret ederek başlayan Başkan Bozbey, ilçenin sorunları hakkında yerel yetkililerle görüş alışverişinde bulundu. Kestel meydanında vatandaşlarla bir araya gelecek Başkan Bozbey, halkın öneri ve taleplerini dinleyecek.

Kestel halkı, Başkan Bozbey'e ilçedeki sorunları aktarma fırsatı bulurken, Başkan Bozbey de çözüm odaklı belediyecilik anlayışıyla yerinde incelemelerde bulunacak.