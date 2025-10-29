Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında yayımladığı mesajında birlik ve beraberlik duygusuna vurgu yaptı.

Cumhuriyeti korumanın herkesin görevi olduğunu söyleyen Başkan Aydın, 'Bugün 29 Ekim. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bilhassa kimsesizlerin kimsesi diyerek; çocuklara, gençlere, kadınlara ve dezavantajlı gruplara yaşam hakkı tanıyan, onurlu bir şekilde hayat sürme fırsatı veren bu Cumhuriyeti ilelebet yaşatmak hepimizin görevidir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Cumhuriyetimizin nice yüzyıllarını kutlamak dileğiyle' ifadelerini kullandı.