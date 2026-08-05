Manisa Büyükşehir Belediyesi, Çocuk Şenlikleri kapsamında Saruhanlı'da düzenlediği etkinliklerle çocukları eğlence dolu bir günle buluşturdu. Birbirinden renkli aktivitelerin yer aldığı programda minikler hem oyun oynadı hem de çeşitli ikramlarla keyifli vakit geçirdi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Büyükşehir Çocuk Şenlikleri kapsamında Saruhanlı ilçesinde düzenlenen etkinlik, çocukların yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Muharrem Ekici Gençlik Merkezi önünde gerçekleştirilen programda çocuklar için şişme oyun parkı, yüz boyama etkinliği, illüzyon gösterisi, mini çocuk disko, bubble şov, maskot gösterileri, dev jenga ve dev dart oyun alanları kuruldu. Gün boyunca eğlenceli etkinliklere katılan çocuklar, doyasıya vakit geçirme fırsatı buldu. Etkinlik kapsamında çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker de ikram edildi. Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Çocuk Şenlikleri kapsamında düzenlediği etkinliklerle çocuklara keyifli anlar yaşatmayı sürdürüyor.