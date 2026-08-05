Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi, renkli bir etkinliğe daha imza attı. Renkli Bahçe etkinliğinde özel öğrenciler merkezin duvarlarını rengarenk boyadı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi (SGM), özel gereksinimli kursiyerler için renkli ve keyifli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

'Renkli Bahçe' etkinliğinde özel öğrenciler, merkezin duvarlarını kendi hayal dünyalarını yansıtan rengârenk desenlerle süsledi.

Sapanca SGM atölyelerinde eğitim gören özel gereksinimli kursiyerler, 'Renkli Bahçe' etkinliğinde bir araya gelerek hem eğlendi hem de birlikte üretmenin keyfini yaşadı. Kırmızı, mavi, yeşil, sarı ve turuncu başta olmak üzere farklı renklerdeki boyaları kullanan kursiyerler, merkezin duvarlarını kendi özgün dokunuşlarıyla renklendirdi. Renkli ve sıcak görüntülere sahne olan etkinliğe AK Parti Sapanca İlçe Başkanı Şafak Başoğlu da katıldı. Kursiyerlerle sohbet eden Başoğlu, etkinlik boyunca öğrencilerin çalışmalarına eşlik etti.