Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'Mahallemde Şenlik Var' etkinlikleri, Manisalı vatandaşları ve çocukları mahalle kültürünün sıcaklığında bir araya getirmeye devam ediyor.

MANİSA (İGFA) - Manisa'da özellikle çocukların ve ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği programlar, mahalle sakinleri arasındaki birlik ve beraberliği pekiştiriyor.

Şenlikler kapsamında sahne alan Animatör ve Performans Sanatçısı Serdar Yıldırım, müzik eşliğinde gerçekleştirdiği interaktif gösterilerle miniklere neşeli dakikalar yaşattı. Kültürel mirasımızın simgelerinden zeybek ekibinin sahne performansı izleyicilerden büyük alkış toplarken, Manisa Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Şefi Hasan Başkaya da seslendirdiği türkülerle vatandaşlara keyifli bir konser sundu. Gün boyu süren spor aktiviteleri, çocuk oyun alanları, palyaço gösterileri ve ikramlar hem çocuklardan hem de yetişkinlerden tam not aldı.

AĞUSTOS SONU KADAR 9 FARKLI NOKTADA DEVAM EDECEK

Etkinlikte konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun öncülüğünde yeni bir gelenek başlattıklarını ifade etti. Sevener, 'Ağustos ayı sonuna kadar bugünden itibaren 9 farklı noktada daha gerçekleştirilecek olan bu etkinlikler; Nurlupınar'dan Akgedik'e kadar Manisa merkezdeki tüm mahallelerimizi kapsayacak. Çocuk oyunlarından geleneksel oyunlara, konserlerden ikramlara kadar mahalle sakinlerimizin tamamına sosyal belediyecilik anlayışıyla ulaşmaya devam edeceğiz' dedi.