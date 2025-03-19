Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Konyalıları teravih namazı sonrası Taş Bina önünde çay içmeye davet etti.KONYA (İGFA) - AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen ile birlikte davete icabet eden Konyalılarla istişare eden Başkan Altay, “Ramazan akşamları Konya’mıza ayrı bir huzur katıyor. Taş Bina önünde çay sohbetimize eşlik eden kıymetli hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum. Birliğimiz daim olsun” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı çay davetine icabet eden Konyalılarla Taş Bina önünde bir araya geldi.

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen ile birlikte teravih namazı sonrası Taş Bina önüne gelen vatandaşlarla sohbet ederek istişarelerde bulunan Başkan Altay, vatandaşların Konya ile ilgili taleplerini dinledi.

Konya merkezde ve ilçelerde her fırsatta Konyalılarla bir araya gelmeye özen gösterdiklerini vurgulayan Başkan Altay, Konyalılarla şehrin manevi ikliminde Ramazan akşamının güzelliğini paylaşmanın mutluluk verici olduğunu ifade etti. Başkan Altay, “Ramazan akşamları Konya’mıza ayrı bir huzur katıyor. Taş Bina önünde çay sohbetimize eşlik eden kıymetli hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum. Birlik ve muhabbetle geçen bu güzel akşamların bereketi ve bizi her zaman güçlü kılan birliğimiz daim olsun” değerlendirmesinde bulundu.

Çay davetine katılan vatandaşlar da yakın ilgisi sebebiyle Başkan Altay’a teşekkür etti.