Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Mühendislik Fakültesi'nde düzenlenen 'Üniversite Buluşmaları' programına katıldı.

BAŞKAN ALTAY: 'ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE İMZA ATACAK BİR NESİL YETİŞTİRMEK İÇİN ÇABA SARF EDİYORUZ'

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen 'Üniversite Buluşmaları' kapsamında Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi. Konya'nın, kadim bir şehir olduğunu belirten Başkan Altay, 'Şehrin keyfini çıkarmaya bakın. Bunun için biz elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Ülkemizin geleceğine imza atacak bir nesil yetiştirmek için çaba sarf ediyoruz. Önemli olan burada eğitim hayatınızı iyi bir şekilde tamamlamak. Akademik başarı mutlaka önemli ama etrafınızda neler oluyor, dünyada neler oluyor, şehrimizde neler oluyor bunun da farkına varın. Üniversitemizin ve büyükşehir belediyemizin imkanlarından faydalanın' dedi.

NEÜ Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ve ilçe belediyelerinin şehirdeki her şeye dokunduklarını ifade ederek, 'Eğitim, kültür, sanat ne varsa. Sosyal belediyecilik anlamında da her şeyi yapıyorlar. Biz bu konuda müteşekkiriz. Ne istiyorsak yerine getiriyorlar, çok teşekkür ediyoruz' cümlelerini kullandı.

BAŞKAN ALTAY ÜNİVERSİTEYİ RAYLI SİSTEMLE BULUŞTURACAK PROJEDEN BAHSETTİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, rektör Prof. Dr. Zorlu'ya üniversiteye yaptığı katkılardan dolayı çok teşekkür ederek, yeni üniversite kampüsünün bir an önce tamamlanmasını arzu ettiklerini söyledi.

Bölgenin yeni gelişmesinden dolayı en büyük sorunun ulaşım olduğunu bildiklerini ifade ederek, bölgeyi raylı sisteme kavuşturmak için yoğun bir çaba sarf ettiklerini kaydeden Başkan Altay, 'Necmettin Erbakan Üniversite'nden başlayıp Alaaddin'e gelen Alaaddin'den Selçuk Üniversitesi'ne ve Konya Teknik Üniversitesi'ne giden ve giderken de Bosna Hersek Mahalle'sinde bir istasyonu olan; dolayısıyla o bölgede yurtta kalan öğrencilerinde tek hatla gelebildikleri bir metro projesi için çalışıyoruz. Bütçesi 1.8 milyar avro, yani 60-65 milyar liralık bir yatırım. İnşallah en kısa sürede hayata geçer' diye konuştu.

'DÜN AKŞAM BİZİMLE YÜRÜYEN ARKADAŞLARA TEŞEKKÜR EDERİM'

Dün akşam Gazze için çok güzel bir yürüyüş geçekleştirdiklerini anımsatan Başkan Altay, 'Bizimle yürüyüşte olan arkadaşlara hassasiyetleri için çok teşekkür ederim. Dün 7 Ekim'in yıl dönümüydü biliyorsunuz. 75 bin Konyalı Kılıçarslan Meydan'ından Mevlana Meydan'ına kadar yürüdük hep beraber ve sessiz bir yürüyüş gerçekleştirdik. 2 yıl sonra 'söyleyecek pek bir şey kalmadı, ne söylesek boşa ama bir birlik ve beraberlik ruhu ve orada yaşayan kardeşlerimize bir moral olur mu' diye dua ettik ve yürüyüşümüzü tamamladık' ifadelerini kullandı.

'KONYA'NIN İNSAN KAYNAĞINA KATKIYI ÜNİVERSİTELERİMİZ GERÇEKLEŞTİRİYOR'

Konya'nın 5 üniversitesinde 130 bin üniversite öğrencisinin olduğunu belirten Başkan Altay, 'Konya'nın insan kaynağına katkıyı üniversitelerimiz gerçekleştiriyor. Şu anda hocalarımıza da sorsak çoğu farklı şehirlerden üniversite için gelip eğitimlerini tamamlamışlar ama Konya'da ilim irfan üretiyorlar. Sizlerin de bir kısmı Konya'da kalacak. Konya'nın insan kaynağına katkı sunacaksınız. Onun için biz Konyalılar olarak sizi misafir etmekten, eğitim hayatınızı burada sürdürüyor olmanızdan büyük bir mutluluk duyuyorum' ifadelerini yer verdi.

'TOPLU ULAŞIMDA EN UCUZ ŞEHİRLERDEN BİRİ OLMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Toplu ulaşım konusunda en ucuz şehirlerden biri olmaya gayret ettiklerini anlatan Başkan Altay, 'Siz de farkındasınız herhalde Türkiye'nin en ucuz ulaşımlarından birisini sağlıyoruz' dedi. Konya şehir merkezinde tarihi yapıların tekrar ortaya çıkarılmasıyla ilgili yapılan çalışmaları da anlatan Başkan Altay, 'Düşünün Konya 200 yıl başkentlik yapmış ama görebileceğiniz bir metre sur duvarı yok. İç Sur Alaaddin tepesi etrafında, onun neredeyse bir buçuk- iki kilometre dışında Konya'nın dış surları varmış. Maalesef ayakta kalmamış ama şu anda o yapıların tekrar ortaya çıkarılmasıyla ilgili çok önemli bir gayret sarf ediyoruz' dedi.

Dünya Belediyeler Birliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği gibi kuruluşlar yaptığı başkanlık görevlerinden bahseden Başkan Altay, Konya'yı uluslararası alanda en iyi şekilde temsil etmeye gayret ettiklerini belirterek, gençlere yaşadıkları ülkeyi ve dünyayı tanımakla ilgili kendilerine hedef koymalarını tavsiye etti.

Başkan Altay; Genç Kültür Kart, Gençlik Meclisi, Kapsül Teknoloji Platformu, NEÜ iş birliğiyle hizmet veren Sosyal İnovasyon Ajansı, Atmosfer Gençlik Merkezi'nin Divizyon Programı, Kademe, Kariyer Destek Merkezi, Kudüs Çalışma Grubu gibi Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere yönelik çalışmalarından bahsederek gençleri buralara katılmaya davet etti.

'ÜNİVERSİTEMİZİN VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZİN İMKANLARINDAN FAYDALANIN'

Konya'nın, kadim bir şehir olduğunu dile getiren Başkan Altay, 'Şehrin keyfini çıkarmaya bakın. Ve bunun için biz elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Gençlik Meclisimiz vasıtasıyla etkinlikler yapıyoruz. Sizlerin fikirlerini önemsiyoruz. Önemli olan burada eğitim hayatınızı iyi bir şekilde tamamlamak. Ülkemizin geleceğine imza atacak bir nesil yetiştirmek için çaba sarf ediyoruz. Ama biz ne yaparsak yapalım siz bir oyuncu olarak bunun içinde olmazsanız bir faydası olmaz. Akademik başarı mutlaka önemli ama etrafınızda neler oluyor, dünyada neler oluyor, şehrimizde neler oluyor bunun da farkına varın. Üniversitemizin ve büyükşehir belediyemizin imkanlarından faydalanın' sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Başkan Altay programın sonunda öğrencilerin sorularını cevapladı.