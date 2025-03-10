Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mübarek Ramazan ayı vesilesiyle Karapınar’da esnaf ziyaretleri yapıp iftarda Kıbrıs Gazisi İbrahim Alnıak’ın evine misafir oldu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karapınar ve Ereğli’de esnafla ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İlk olarak Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal ve AK Parti Karapınar İlçe Başkanı Ahmet Ersoy ile birlikte ilçe esnafını ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Altay, daha sonra iftarda Kıbrıs Gazisi İbrahim Alnıak’ın evine misafir olarak Alnıak ailesiyle birlikte iftar yaptı.

TERVAİH NAMAZI SONRASI EREĞLİLİLERLE BULUŞTU

Daha sonra Ereğli’ye geçen Başkan Altay, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı İbrahim Erol ve MHP Ereğli İlçe Başkanı Musa Yılmaz ile birlikte Ulu Cami’de kılınan teravih namazı sonrası vatandaşlarla bir araya geldi. Ereğlililerin yoğun ilgi gösterdiği Başkan Altay, gençlerle sohbet etti.

“RAMAZANIN MANEVİ HAVASINI İLÇELERİMİZDE YAŞAMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Mübarek Ramazan ayının bereketini ve manevi havasını ilçelerde yaşamaya devam ettiklerini belirten Başkan Altay, “Ramazan ayının yedinci günü Karapınar ve Ereğli’de hemşehrilerimizle kucaklaştık, hasret giderdik. Hemşehrilerimizin ilgisi ve samimiyetinden dolayı çok mutlu olduk. Bizleri gönülden kucaklayan tüm Karapınarlı ve Ereğlili kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” ifadelerini kullandı.

