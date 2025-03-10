Kocaeli Büyükşehir’in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel düzenlediği “Mutlu Kadın, Güçlü Aile Buluşması”, kadınların emeğini ve değerini ön plana çıkardı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Mutlu Kadın, Güçlü Aile Buluşması”, kadınların toplumsal hayattaki rolüne dikkat çekerek farkındalık oluşturdu.

KADINLAR HAYATIN HER ALANINDA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü çok özel bir programla kutladı. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte kadınlara yönelik birçok farklı deneyim alanı oluşturuldu. “Anne Müzesi”, “80’ler 90’lar Fotoğraf Köşesi”, “Hint Kınası” ve “Yüz Süsleme Atölyeleri, “Tematik Çocuk Oyun Alanları” ve “Kaligrafi Atölyesi” gibi etkinlikler yoğun ilgi gördü.

ÇOCUKLAR DA GÜZEL VAKİT GEÇİRDİ

Kadın Kooperatifleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve Kamu Kuruluşları, kurdukları stantlarda ürünlerini tanıtma ve çalışmalarını paylaşma fırsatı buldu. Ayrıca etkinlik süresince çocuklar için de özel bir alan oluşturuldu. Eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikler, minik katılımcıların keyifli vakit geçirmesi sağlandı.

FİGEN BÜYÜKAKIN: “KADINLARIMIZ HAYAL KURSUN”

Programda Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı’nın tanıtım filmi izletildi ve ardından kum sanatı gösterisi gerçekleştirildi. Günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın eşi Prof.Dr.Figen Büyükakın, kadınların toplumdaki önemine vurgu yaptı. Kadınların güçlü olmasıyla birlikte ailenin ve toplumun da güçleneceğini ifade eden Büyükakın, “Kadınlarımız hayal kursun, hedeflerini planlasın ve kurdukları hayalin peşinden koşarken gelecek için umut versin” dedi.

“KADIN GÜÇLÜ OLURSA, AİLE DE TOPLUM DA GÜÇLÜ OLUR”

Kadınların aile içindeki önemine de dikkat çeken Figen Büyükakın, annelerin çocuklarına verdikleri eğitim ve değerlerin toplumu şekillendirdiğini belirterek, “Eğer kadın güçlü olursa, aile de toplum da güçlü olur” ifadelerini kullandı.

GÜRPINAR’DAN İLHAM VEREN SÖYLEŞİ

Programda TV sunucusu ve yazar İkbal Gürpınar, kadınların toplumdaki güçlü rolüne vurgu yaparak ilham veren bir söyleşi gerçekleştirdi. Gürpınar, kişisel deneyimlerinden yola çıkarak, kadınların hayatta karşılaştıkları zorlukları nasıl aşabileceklerine dair önerilerde bulundu.

İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÖDÜL TÖRENİ

Program kapsamında kadınların toplumdaki başarılarını onurlandırmak amacıyla “İyi Uygulama Örnekleri Ödül Töreni” düzenlendi. Çeşitli alanlarda topluma katkı sağlayan kadınlara ödülleri takdim edildi. Ödül alan isimlerden biri de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın annesi Semra Büyükakın oldu. Kendisine ödülü Prof. Dr. Figen Büyükakın tarafından takdim edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği bu anlamlı etkinlik, kadınların toplumsal hayattaki yerini güçlendirmek ve farkındalık oluşturmak adına önemli bir buluşma oldu. Katılımcılar, nesilden nesile aktarılan mirasın aile bağlarını güçlendirdiğine dair önemli bilgiler edindi.