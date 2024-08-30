Dünya Türk Birliği Güney Marmara ve Bursa Bölge Başkanı Veteriner Hekim Ahmet Metin Alkan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Enver GÜLER / BURSA (İGFA) - Dünya Türk Birliği Güney Marmara ve Bursa Bölge Başkanı Veteriner Hekim Ahmet Metin Alkan, 30 Ağustos Zaferi'nin Türk milletinin kararlılık, inanç, birlik ve beraberliğinin eseri olduğunu belirterek "İşgal altında bulunan bir milletin yokluklara, zorluklara rağmen büyük bedeller ödeyerek vatan toprağını koruduğu ve bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini yedi düvele ilan ettiği o büyük günün, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'inci yılını kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. 102 yıl önce olduğu gibi bugün de, geçmişten aldığımız ilhamla şehitlerimizden aldığımız emanetin sorumluluğunun idrakiyle, istikbale doğru ilerlemenin kararlılığı içindeyiz" dedi.

Dünya Türk Birliği Güney Marmara ve Bursa Bölge Başkanı Veteriner Hekim Ahmet Metin Alkan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolasıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kahraman Türk milletinin, vatanı parçalamak ve milleti esaret altına almak isteyenlere karşı mücadele verdiğini, Büyük Taarruz ile de işgalci güçlere son darbenin vurulduğunu kaydeden Alkan, "30 Ağustos Zaferi ile sonuçlanan kahramanlık destanı bir milletin küllerinden doğuşunun destanı olduğu kadar, bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa yol gösteren bir fener olmuştur" dedi.

Alkan; Türk milletinin tam bir asır önce verdiği mücadelenin bugün de farklı şekilde ve alanlarda sürdürüldüğünü ifade ederek, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı için iş dünyası olarak yerli ve milli üretimin yanında ve destekçisi olduklarını belirtti. Alkan sözlerini şöyle sürdürdü:

"30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu zaferi bize armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canını veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."