ASAŞ’ın 'Cumhuriyet’in eseri biziz, yüzü sensin' mesajıyla yola çıktığı ve Seçkin Pirim tarafından tasarlanan Atatürk heykeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Galataport İstanbul’da sergilenmeye başladı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin lider sanayi kuruluşlarından ASAŞ’ın hayata geçirdiği, Cumhuriyet’in 100. yılı anısına sanatçı Seçkin Pirim tarafından tasarlanan Atatürk heykeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Galataport İstanbul’da yerini aldı.

“Cumhuriyet’in eseri biziz, yüzü sensin” mesajını taşıyan, 6.6 metre eninde ve 3.7 metre boyundaki heykel, Cumhuriyet’in her bir yılını temsil eden 100 katmandan oluşuyor. ASAŞSANAT Atölyesi’nde üretilen heykel, Galataport’u ziyaret edenleri geçmişten bugüne uzanan Cumhuriyet yolculuğunu anımsamaya davet ediyor.

Tasarımına geçen sene Cumhuriyet’in 100. yaşında başlanan, Atatürk’ün bu ülkenin temellerini atarken yarattığı değişimden ilham alınan ve soyut bir Atatürk silueti olarak inşa edilen eserin merkezinde yer alan köprü, Atatürk’ün Cumhuriyet’in temellerini atması, modern Türkiye Cumhuriyeti’ni kurması ve bu topraklarda yetişen her bir birey için bir köprü görevi üstlenmesini sembolize ediyor. Ayrıca, “Cumhuriyet’in eseri biziz, yüzü sensin” mesajı, Atamızın en değerli mirası Cumhuriyet’in hepimize emanet olduğunu ve onu koruyup daha ileri taşıyacak olanın bizler olduğumuzu vurguluyor. Bu anlamlı eser, İstanbul’un kalbinde bulunan Galataport’ta Cumhuriyet’in 100 yıllık yolculuğunu simgeleyerek, ziyaretçileri geçmişi ve Cumhuriyetin değerlerini yeniden hatırlamaya davet ediyor.

Eseri, 3 Kasım 2024 tarihine kadar Galataport İstanbul rıhtımı, O2 Blok önünde ziyaret edilebilirsiniz.