Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Geyve’de orman yangınlarının yaşandığı Nuruosmaniye, Kozan ve Bayat’ta incelemeler yaptı. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten, taleplerini dinleyen Alemdar, devletin ve kurumların tümimkânlarıyla bölgede seferber olduğunu söyledi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, orman yangınlarının yaşandığı mahalleleri ziyaret etti.

Orman yangınlarıyla mücadele eden Geyve Nuruosmaniye, Kozan ve Bayat Mahallesi’nde müdahale sahalarını ve yerleşim alanlarını gezerek inceleyen Alemdar, Büyükşehir’in takviye destek sağladığı soğutma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Mahalle muhtarları, mahalle sakinleri ve gönüllülerle tek tek görüşerek ihtiyaç ve talepleri dinleyen Başkan Alemdar,çalışmalara dair yetkililerle görüştü.

Ziyarette AK Parti Geyve İlçe Başkanı Hasan Çetinkaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Aslan Yılmaz, Dr. İlhan Yılmaz veİtfaiye DairesiBaşkanı Vedat Selametyer aldı.

Başkan Alemdar geçmiş olsun dileklerini iletti, devletin ve belediyenin tüm imkanlarıyla bölgede seferber olduğunu ve yaraları birlikte saracaklarını söyledi. Ayrıca bu noktada her bir vatandaşa önemli bir görevin düştüğünü ifade eden Alemdar, “Hep birlikte şehrimize sahip çıkalım” çağrısı yaptı.

Alemdar, “Nuruosmaniye, Kozan ve Bayat mahallelerimizde yaşanan yangın hepimizi derinden üzdü. Çok şükür can kaybımız yok ancak yangının doğaya ve canlılara verdiği zararın farkındayız. İlk andan itibaren ekiplerimizle sahadaydık. Çok şükür yangınları kontrol altına aldık. Şimdi ise yaraları sarma zamanı. Vatandaşlarımızın yanındayız, ihtiyaç duyulan her noktada destek olacağız. Yaralarımızı hep birlikte saracağız” dedi. Bölgeyi kontrol altında tuttuklarını ifade eden Alemdar, “Kontrol altına aldığımız yangınlarda soğutma işlemleri devam ediyor. Öte yandan Büyükşehir İtfaiye ekiplerimiz güvenlik güçlerimiz ve diğer kurumlarımızla bölgede herhangi bir olumsuzluğa karşı teyakkuzdayız.Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları yine ortalamanın çok üzerinde seyredecek. Hep birlikte aynı duyarlılıkla şehrimize sahip çıkalım. Herhangi bir olumsuzluk olduğunda hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak bildirimde bulunalım” ifadelerini kullandı.