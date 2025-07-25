Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Harem önlerinde ters dönen bir kanoda mahsur kalan iki kazazedeyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. TAHLİSİYE-2 botuyla gerçekleştirilen operasyon, denizde güvenliğin önemini bir kez daha ortaya koydu.İSTANBUL (İGFA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Harem açıklarında yaşanan kano kazasına hızla müdahale etti.

Seyir halindeyken ters dönen bir kanoda mahsur kalan iki kazazede, Kıyı Emniyeti’ne bağlı TAHLİSİYE-2 can kurtarma botu tarafından denizden alınarak kurtarıldı.

Kazazedeler, Harem’de sağlık ekiplerine teslim edilerek gerekli tıbbi müdahalenin yapılabilmesi sağlandı.

https://twitter.com/kiyiemniyet/status/1948652996490907669

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, operasyonun başarıyla tamamlandığı belirtilirken, denizde can güvenliğinin öncelik olduğu vurgulandı.