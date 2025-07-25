Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Harem önlerinde ters dönen bir kanoda mahsur kalan iki kazazedeyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. TAHLİSİYE-2 botuyla gerçekleştirilen operasyon, denizde güvenliğin önemini bir kez daha ortaya koydu.İSTANBUL (İGFA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Harem açıklarında yaşanan kano kazasına hızla müdahale etti.
Seyir halindeyken ters dönen bir kanoda mahsur kalan iki kazazede, Kıyı Emniyeti’ne bağlı TAHLİSİYE-2 can kurtarma botu tarafından denizden alınarak kurtarıldı.
Kazazedeler, Harem’de sağlık ekiplerine teslim edilerek gerekli tıbbi müdahalenin yapılabilmesi sağlandı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, operasyonun başarıyla tamamlandığı belirtilirken, denizde can güvenliğinin öncelik olduğu vurgulandı.