Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehrin yeni ulaşım aracı olacak metrobüshattında incelemelerde bulundu. Çalışmaların takvime göre ilerlediğini belirten Başkan Alemdar, “6 kilometrelik kısmı tamamladık. Hattın yanı sıra diğer çalışmalarda eş zamanlı ilerliyor. Hedefimiz en hızlı şekilde metrobüsü hemşehrilerimizin hizmetine sunmak” dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, metrobüs hattında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Metrobüsle ulaşımda Türkiye’de ikinci şehir olacaklarını ifade eden ve yaklaşık 1 milyar liralık yatırımla hayata geçirilen projede çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü kaydeden Alemdar, hattın yaklaşık 6 kilometresinin tamamlandığını dile getirdi.

Şehrin ulaşım geleceği

Konforlu ve hızlı ulaşımı Sakaryalılar ile buluşturacaklarını belirten Alemdar, “Sakarya’yı alternatif ulaşım araçlarıyla tanıştırmaya devam ediyoruz. ‘Ulaşımda Sakarya Zamanı’ diyerek birçok ulaşım projesini hayata geçiriyoruz. Şehrimize yeniden kazandırdığımız ADARAY ve proje ihalesi aşamasında bulunan raylı sistem hattı gibi şehrin ulaşım geleceğini şekillendirecek projelere imza atıyoruz. Metrobüs hattımız ile uzakları yakın edip, konforlu ve hızlı ulaşımı Sakaryalılar ile tanıştıracağız. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor” dedi.

6 kilometre

Alemdar şöyle dedi: “Millet Bahçesi ile yapımı süren Şehir Hastanesi arasında 11 istasyonda hizmet sunacak Metrobüs hattımızın devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledik.

Yol çalışmasında ekiplerimiz 6’ncı kilometredeler, geçtiğimiz günlerde hat üzerindeki durakların yapım ihalesine de çıkmıştık, aynı zamanda menfez imalatı, elektrik hatlarının taşınması gibi birçok iş eşzamanlı yürüyor. Vatandaşlarımız en kısa sürede metrobüs ulaşımına kavuşacak” ifadelerini kullandı.

Sorunsuz altyapı

Proje alanında menfez duvar, köprülerin yola göre inşası ve çevresine betonarme yapıların yapılması, kazı dolgu çalışmaları, enerji hatlarının düzenlenmesi, yağmur ve içme suyu hatların inşası gibi çalışmalar da adım adım ilerliyor.

Metrobüs hattı üzerindeki ağaçlar sökülerek Doğal Yaşam Kampüsü’ndeki yeni yerlerinde taşınıyor.

11 istasyonda hizmet verecek

Metrobüs projesinde belirlenen 11 farklı istasyon: Korucuk (Şehir Hastanesi) – Millet Bahçesi arasında hizmet verecek ve Şehir Hastanesi, Korucuk Hastanesi, Cevat Ayhan Fen Lisesi, Camili, (Valilik) Karaman, (Evrenköy) Karakamış, Okullar Bölgesi, Yazlık-Şeker Mahallesi, Şeker Camii, Millet Bahçesi