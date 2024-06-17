Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, belediyede gelenekselleşen bayramlaşma programında çalışma arkadaşlarıyla bayramlaşarak, “Şehrimize hizmet için gayret ve özveriyle görev yapan çalışanlarımızın her birine teşekkür ediyor, aileleri ve sevdikleriyle birlikte güzel bir bayram diliyorum. Birliğimiz ve gayretimiz daim olsun” dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehirde bayramlaşma programlarına katılıyor ve vatandaşlarla kucaklaşıyor.

Şehir bayramlaşması ve vatandaş bayramlaşmalarına katılan Alemdar, Büyükşehir Belediyesi’nde geleneksel hale gelen Büyükşehir bayramlaşmasında Sakarya için çalışan emekçilerle bir araya geldi.

ÇALIŞMA ARKADAŞLARIYLA BAYRAMLAŞTI

Mesai arkadaşlarıyla bayramlaşan Alemdar, Büyükşehir’in tüm daire, birim ve müdürlüklerinde görev yapanlarla bayramlaşarak güzel dileklerini iletti.

Sakarya için taş üstüne taş koyan her bir emekçinin kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade eden Alemdar, birliktelik ruhu ve gayretle şehri güzel yarınlara birlikte taşıyacaklarını söyledi.

BİRLİKTE NİCE BAYRAMLARA

Çalışanlarla tek tek bayramlaşan Başkan Alemdar, “Sakarya için taş üstüne taş koyan her bir mesai arkadaşım çok kıymetlidir. Bu şehri daha güzel yarınlara birlikte taşıyacağız. Memleket sevgisi, gayret ve birliktelik ruhuyla eminim ki hizmetlerle dolu bir dönemi birlikte inşa edeceğiz. Şehrimize hizmet için gayret ve özveriyle görev yapan çalışanlarımızın her birine teşekkür ediyor, aileleri ve sevdikleriyle birlikte güzel bir bayram diliyorum. Birliğimiz ve gayretimiz daim olsun” dedi.