Ramazan ayında büyük bir dayanışma ve yardımlaşma seferberliği başlatan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti bulunan vatandaşları Burhaniye’deki glütensiz iftarda buluşturdu.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Edremit Körfezi Çölyak Derneği’nin de katkılarıyla Burhaniye’de düzenlenen glütensiz iftar yüzlerce kişiyi bir araya getirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın geçtiğimiz günlerde “Fırıntaş Glütensiz Kafe Market”i açmasının ardından ilki Burhaniye’de düzenlenen Çölyak hastalarına özel iftar programında tamamen glütensiz olarak hazırlanan yemekler, vatandaşlardan tam not aldı. “Yılardır özlemini çektiğimiz bir ortamdı. Ahmet Başkan’ımıza teşekkür ediyoruz” diyen Çölyak hastası vatandaşlar, bu tür organizasyonların glüten hassasiyeti noktasında farkındalığı da artırdığını dile getirdiler.

“İLK DEFA BİR BELEDİYE BİZE GLÜTENSİZ İFTAR DÜZENLEDİ”

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen glütensiz iftar programında yemeklerden organizasyona kadar her detaydan memnuniyet duyduğunu ifade eden Edremit Körfezi Çölyak Derneği Başkanı Betül Özdemir Kaya, “İlk defa bir belediyenin bize glütensiz iftar yemeği düzenlemesi bizi hem duygulandırdı hem sevindirdi.” diyerek glütensiz iftar nedeniyle Başkan Ahmet Akın’a teşekkür etti.