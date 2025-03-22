Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, kentte yağışlardan kaynaklanan olumsuzlukları önlemek ve altyapıyı daha dayanıklı hale getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Merkez ilçelerde yürütülen çalışmalar kapsamında, ana arterler ve bulvarlar üzerinde toplam 150 kilometrelik yağmur suyu hatlarının temizliği titizlikle gerçekleştiriliyor.ANTALYA (İGFA) - ASAT Genel Müdürlüğü, yıl boyunca tıkanan veya tıkanma riski bulunan yağmur suyu hatlarında temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Muratpaşa ilçesine bağlı Zerdalilik, Çaybaşı, Demircikara ve Meydankavağı mahallelerinde yürütülen çalışmalarla, özellikle yoğun yağışlarda yaşanabilecek su taşkınlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. 2025 yılı boyunca ise ana arterler ve bulvarlarda toplam 150 kilometrelik yağmur suyu hattında kapsamlı temizlik çalışmaları planlanıyor.

ASAT’TAN ROBOT DESTEKLİ YAĞMUR SUYU TEMİZLİK ÇALIŞMASI

Çalışmalar hakkında bilgi veren ASAT Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Bakım Onarım ve İşletmeler Şube Müdürü İsmail Sercan Şenel, “Ocak ayında başlattığımız yağmur suyu temizlik faaliyetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. 100 milyon TL maliyetle hayata geçirilen çalışmamız, 150 kilometrelik yağmur suyu hattını kapsıyor. Ayrıca 100 kilometrelik menfez ve kutu baks temizliği de yapacağız. Bu süreçte kameralı robot araçlar kullanarak hatlarda meydana gelen tıkanıklıkları ve deformasyonları anında tespit edip, hızlıca müdahale ediyoruz. Antalya genelinde bu çalışmaları aralıksız sürdüreceğiz” dedi.