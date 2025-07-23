Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Sporun Başkenti Kocaeli” vizyonuyla kentteki spor altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Başiskele’de bulunan Yakup Altun Sporcu Gençlik Eğitim Merkezi’nin tanıtım programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Burası bölgenin uzun süredir talep ettiği bir tesisti. FIFA standartlarında bir görünüme kavuşturduk. Siz biz yok Kocaeli’ye hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

YENİLENDİ, MODERN BİR YAPIYA KAVUŞTURULDU

‘Sporun Başkenti Kocaeli’ sloganıyla şehre yeni spor tesisleri kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gençler için yatırımlarına tüm hızıyla devam ediyor. Amatör spora ve sporcuya kesintisiz destek vererek kentin spor potansiyelini daha da yükseltmeyi hedefleyen Kocaeli Büyükşehir, amatör spor kulüplerine tesis yatırımlarının dışında malzeme yardımı ve maddi destek de sağlıyor. Başiskele’de bulunan ve eski Köseköy Belediye Başkanı Yakup Altun’un adının verildiği Yakup Altun Sporcu Gençlik Eğitim Merkezi, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatıyla baştan sona yenilenerek modern bir yapıya kavuşturuldu. Tesis pek çok imkânı ile Kocaeli’yi geleceğe taşıyacak gençlere hizmet veriyor.

PROGRAMA YOĞUN KATILIM

Gençlerin enerjisine, sporseverlerin heyecanına yakışır Yakup Altun Sporcu Gençlik Eğitim Merkezi için tanıtım programı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Murat Aydın, kulüp temsilcileri ve sporcular katılım gösterdi.

FIFA STANDARTLARINDA SAHA

Protokol üyelerini ve genç sporcuları selamlayarak konuşmasına başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Bugün bizim için gerçekten 3’ü bir arada bir gün oldu. Gerçekten güzel bir hizmet. Daha önce de projenin hazırlıklarını yaparken konuşmuştuk. Bu bölgede futbol geleneği var. Burası bölgenin uzun süredir talep ettiği bir tesis. Başta Ateşspor olmak üzere komşu ilçelerin de kullanacağı FIFA standartlarında bir saha. Giyinme, soyunma ve diğer tüm ihtiyaçları karşılayabilecek yaklaşık 1250 metrekare büyüklüğünde kapalı alanı olan bir bina var. Kartepe’ye ve Başiskele’ye hayırlı olsun. Siz biz yok Kocaeli’mize hayırlı olsun. Şimdi ufak bir gösteri maçı yapacağız” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARLA GÖSTERİ MAÇI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın da katıldığı gösteri maçında minikler kıyasıya rekabet ederek hünerlerini sergiledi. Maçın ardından Başkan Büyükakın, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen çocuklarla ve gençlerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

190 SPORCUYA HİZMET VERİYOR

Yakup Altun Sporcu Gençlik Eğitim Merkezi’ni kullanan 2 kulüp bulunurken toplam 190 sporcuya hizmet veriyor. Zemin kat, bölgede faaliyet gösteren futbol kulüplerine uygun olarak düzenlendi. Bu katta kulüp odaları, soyunma odaları, malzeme odaları, sistem odaları, duş-WC’ler, çamaşırhane, görevli personel odası ve erkek-kadın hakem odası bulunuyor. Birinci katta fitness salonu, soyunma odası, duş-WC, idari ofis ve antrenör odası yer alıyor. İkinci katta ise etüt-seminer salonu, toplantı odası, kafeterya, malzeme odası ve mescit bulunuyor. Tesiste ayrıca Fitness ve Kondisyon Eğitimleri, Sporcu Beslenmesi, Sporcu Sakatlıkları Eğitimleri, Spor Psikolojisi, Spor Okulları Eğitimleri, Sporda Değerler Eğitimi, Yabancı Dil Eğitimi ile Seminer ve söyleşi programları gerçekleştirilecek.