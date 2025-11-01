Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele'nin önemli ulaşım akslarından biri olan Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde yol konforunu artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Cadde üzerinde son kat aşınma asfalt serimi tamamlanırken, 800 metrelik kesimde ise yol genişletme çalışmaları devam ediyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli trafiğine nefes alacak projeleri birer birer hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafiğin düğüm noktaları olan caddeleri yüklerinden arındırmak için yoğun mesai harcıyor. Bu bağlamda Büyükşehir, Başiskele'nin önemli ulaşım akslarından biri olan Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde genişletme çalışmaları başlattı. Toplam uzunluğu 3 bin 200 metre olan caddenin 2 bin 500 metrelik bölümünde binder asfalt serimi ve yaya kaldırımları tamamlanarak hizmete açılmıştı. Bu kısımda son kat asfalt serimi de tamamlandı. Kalan 800 metrelik bölümde ise yol, tek gidiş-tek gelişten çift gidiş-çift geliş duble yola dönüştürülüyor.

MODERN ALTYAPI VE ESTETİK DÜZENLEMELER

Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında orta refüj, dekoratif aydınlatmalar, yaya kaldırımları ve elektrik hatlarının yer altına alınması işlemleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca taş duvar imalatları da devam ediyor.

DERE ISLAHI VE KAVŞAK DÜZENLEMELERİ TAMAMLANDI

Cadde üzerinde bulunan Kanlı Dere üzerinde dere ıslah çalışmaları tamamlanarak yeni bir menfez inşa edildi. Bunun yanı sıra iki kavşak düzenlemesi ve aydınlatma çalışmalarıyla bölge, baştan sona yenilenmiş bir görünüme kavuştu.

BAŞİSKELE'NİN PRESTİJ CADDESİ

Geçtiğimiz yıllarda üstyapısı yenilenen Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, özellikle hafta sonları Yuvacık Barajı'na ulaşımda yoğun olarak kullanılan güzergâhlardan biri. Yenileme çalışmalarıyla birlikte modern, güvenli ve yüksek standartlara sahip bir ulaşım aksına dönüşen cadde, Başiskele'nin prestij caddeleri arasında yerini aldı.