Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ulaşım Yönetim Merkezi, kent trafiğinde olumsuzluk yaşanmasına izin vermiyor. 7/24 görev yapan merkez, trafik güvenliğini sağlarken özellikle “Başiskele Kavşağı Koridor Projesi” kapsamında uygulamaya alınan ağır vasıta yasağını da an be an takip ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geçiş güzergâhında bulunan kentin trafik güvenliğini artırmak ve akışı kesintisiz sürdürmek amacıyla 10 yıldır Ulaşım Yönetim Merkezi üzerinden trafiği kontrol ediyor. Ana arterler ve kritik bölgeler buradan anlık olarak takip ediliyor.

ANLIK BİLGİLENDİRME İLE YOĞUNLUK ÖNLENİYOR

Kent genelinde 256 trafik kamerası ve 178 bluetooth algılayıcı sensör aracılığıyla elde edilen verilerle seyahat süreleri izleniyor ve gerekli analizler yapılıyor. 13 noktada kurulu bulunan Değişken Mesaj Sistemi (VMS) ekranları ile sürücülere anlık bilgilendirme yapılarak güvenli güzergâh kullanımı sağlanıyor.

TOPLU TAŞIMADA KALİTE VE GÜVENLİK

Trafik akışının yoğunlaştığı durumlarda 263 akıllı kavşak sistemi sayesinde yapılan süre ayarlamalarıyla trafiğe anında müdahale ediliyor. Harita uygulaması üzerinden Kocaeli’deki tüm güzergâhlar takip edilirken, toplu taşıma da sıkı denetim altında tutuluyor. 356 hatta hizmet veren 2 bin 194 toplu taşıma aracının seferleri 6 bin kamera ile anlık olarak izleniyor. Böylece toplu taşımada hem güvenlik hem de kalite standartları korunuyor.

YASAL İŞLEM UYGULANIYOR

Büyükşehir Zabıtası, trafiği olumsuz etkileyen araçları tespit ederek gerekli müdahaleleri gerçekleştiriyor. Ayrıca birimler arası koordinasyonu sağlayarak ilgili ekiplerin sevk edilmesini sağlıyor. 153 Çağrı Merkezi üzerinden gelen şikâyetler özenle değerlendirilirken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Yönetmeliği’ni ihlal eden sürücüler ve araçlar hakkında yasal işlem başlatılıyor.

BAŞİSKELE KAVŞAK PROJESİ YAKINDAN İZLENİYOR

Başiskele Kavşağı Koridor Projesi kapsamında 1 Eylül 2025 itibarıyla “D-130 Karayolu Yeniköy-K3 Sanayi Kavşağı ile K3 Sanayi Kavşağı-Yeniköy güzergâhlarında ağır vasıta yasağı” yürürlüğe girdi. Ulaşım Yönetim Merkezi, bu süreçte VMS ekranları üzerinden sürücüleri bilgilendirerek olası yoğunlukları engelliyor. Ağır vasıta sürücülerine sabah 07.00-10.00 ve akşam 16.00-19.00 saatleri arasında D-130 Karayolu’na girmemeleri gerektiği konusunda uyarılar yapılıyor. Kocaeli Ulaşım Yönetim Merkezi, teknolojik altyapısı ve etkin denetim mekanizmalarıyla kent trafiğinin güvenli, düzenli ve kesintisiz akışını sağlıyor.