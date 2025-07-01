Başak Balcı'nın yeni şarkısı 'Eyvah' müzikseverlerle buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Söz ve müziği Balcı'ya, düzenlemesi Emre Kantaşlı’ya ait 'Eyvah', sanatçının ikinci projesi olarak dijital platformlarda yerini aldı.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde eğitimine devam eden 1994 doğumlu Başak Balcı, farklı müzik tarzıyla dikkati çekerken "Müzik benim sürekli geliştirmeye çalıştığım ve gerekli eğitimlerini almaya özen gösterdiğim hayat enerjim" diye konuştu.