İZMİR (İGFA) - Haber için göreve giderken 1994 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden gazeteci Barış Selçuk'un anısını yaşatmak ve genç gazetecileri teşvik etmek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 26'ncısını düzenlediği Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu.

Jüri Başkanlığını Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç'in yaptığı değerlendirme toplantısında, Ulusal Haber, İzmir Kent Haberi, İzmir Kent TV, Haber Fotoğrafı dallarında birincilik ödülleri ve Hande Mumcu Özendirme ödülleri belirlendi.

Toplantı öncesi jüri üyeleri ile bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, siyasi kısıtlamalar ve maddi zorluklar arasında onuruyla ayakta durmaya çalışan basın çalışanlarının emek hakkının teslimi açısından bu ödül organizasyonunun sembolik olmanın ötesinde bir anlam taşıdığını belirtti. Jüri üyelerinin bu anlamda çok önemli bir sorumluluk üstlenerek, kararlarıyla özgür ve bağımsız basının temel direği basın emekçilerinin mesleklerine daha sıkı sarılmasını sağlayacak bir motivasyona katkı koyduğunu ifade eden Başkan Tugay, 'Sizlerden sonra bu mesleği yapacak basın mensuplarının yoluna ışık tutan özverili çalışmalarınızdan ve yarışmamıza verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ederim. İnanıyorum ki bu çabalar sayesinde Türkiye'miz bir gün evrensel insan hakları, hukukun üstünlüğü, ifade ve basın özgürlüğü alanlarında yüzünü yeniden dünyaya dönecektir' dedi.

'TÜRKİYE'NİN EN PRESTİJLİ VE SAYGIN ÖDÜLLERİ'

Toplantının açılışında konuşan Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 26'ncısını düzenlediği Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri'nin çok saygın bir ödül olduğunu belirterek, 'Barış Selçuk bizim çok kıymetlimizdi. Kendisini ve Hande Mumcu'yu elim bir kazada kaybettiğimizde yüreğimiz sızladı. Nur içinde yatsınlar. Yaşasalardı şimdi duaayen gazeteciler olacaktı. Yarışmaya çok sayıda eser katıldı. Hepsi çok değerli. Türkiye'nin en prestijli ve saygın ödüllerinden biri olan Barış Selçuk Ödülleri'ne katılan tüm meslektaşlarımı şimdiden kutluyorum. Katılanların hepsini alkışlıyorum' dedi.

SEÇİCİ KURUL TOPLANTISI SONUCU ÖDÜL ALAN ESERLER ŞÖYLE BELİRLENDİ:

'İzmir Kent Haberi' dalında Yenigün Gazetesi'nden Nurcan Etik'in 'Alevlerin arasında sayaç okumuşlar' haberi birinci oldu.

'Ulusal Haber' dalında Sözcü Gazetesi'nden Özgür Cebe'nin 'Eşi benzeri görülmemiş skandal' başlıklı haberi birinciliğe layık görüldü.

'İzmir Kent TV Haberi' dalında Halk TV'den Yağmur Beril Varol ile Şahin Karaşahin'in 'Halk TV ekibine 'Kaçak' müdahale' haberi birinciliğe layık görüldü.

'Haber Fotoğrafı' dalında Anadolu Ajansı'ndan Mehmet Emin Mengüarslan'ın 'Yangından kaçış' başlıklı haberde yayımlanan fotoğrafı birinciliğe layık görüldü.

Hande Mumcu Özendirme Ödülü'nü 'İzmir'de yangın nedeniyle tahliye edilen hastane yeniden hizmet vermeye başladı' başlığıyla servis edilen fotoğrafıyla Anadolu Ajansı'ndan Mahmut Serdar Alakuş kazandı.