Türk-Amerikan ortak yapımı Selin, New York'ta gecenin en profesyonel işi seçildi. Defne Özkan ve Olivia Simmons'ın ortak imzasını taşıyan kısa film Selin, New York'taki özel gösterimde izleyicilerden tam not aldı.

Özlem Özgüt Yörekli - abdpost / ABD (İGFA) - New School mezunlarının özel kısa film seçkisi bu yıl yoğun ilgi görürken, 4 yapım arasından en çok konuşulan film Olivia Simmons'ın yönettiği Selin oldu. 25 kişilik profesyonel bir ekiple çekilen film; güçlü oyunculukları, yüksek prodüksiyon kalitesi ve derli toplu anlatımıyla öne çıktı.

Eyes On You, The In Between ve São Paulo, New York filmleriyle aynı seçkide yer alan Selin, gösterimde en yüksek alkışı alan yapım oldu. Filmin oyuncu kadrosunda Ryan Curley, Defne Özkan, Özgür Eminoğlu ve Cassie Martin yer alıyor.

'GECENİN EN PROFESYONEL İŞİ'

Gösterime özel davetle katılan New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli, Selin için 'Oyunculuklar çok başarılıydı; özellikle Defne Özkan'ın performansı dikkat çekiciydi. Prodüksiyon kalitesi diğer üç filmden çok daha oturmuştu' diyerek filmi gecenin en başarılı işi olarak nitelendirdi. Yörekli, Türkçe diyalogların kullanıldığı sahnelerin izleyicide yoğun bir samimiyet duygusu yarattığını ve karakterlerin kimlik çatışmasını güçlendirdiğini de belirtti.

KİŞİSEL BİR HİKÂYEDEN EVRENSEL BİR ANLATIYA

Pace Üniversitesi BFA Oyunculuk mezunları Defne Özkan ve ilk kez yönetmen koltuğuna oturan Olivia Simmons'ın birlikte hayata geçirdiği film, senarist Özkan'ın kişisel bir kaybından ilham aldı. Özkan, senaryonun 'ikinci anne' dediği Sevil teyzesine ithafen yazıldığını belirterek, 'Hikâyenin evrenselliği insanların kendilerinden bir şey bulmasını sağlıyor' dedi. Film; yüzme bursuyla ABD'de okuyan Selin'in annesinin ölüm döşeğinde olduğunu öğrenmesiyle yaşadığı kimlik çatışması, aile dramı ve ilişki karmaşasını konu alıyor. Türkçe konuştuğu sahnelerden biri, izleyiciler tarafından 'en dokunan an' olarak değerlendirildi.

OLİVİA SİMMONS'IN İLK YÖNETMENLİK DENEMESİ

Oyunculuk kökenli olan Simmons, ilk yönetmenlik deneyiminde karakter merkezli anlatıların kendisini en çok cezbeden yön olduğunu vurguladı. Yapımcılığını Mercedes Rie Ege'nin üstlendiği film, ekip kimyasının sahne arkasına da yansıtıldığı sıcak atmosferle takdir topladı.