İSTANBUL (İGFA) -27 Ocak tarihinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Turpun Büyüğü" başlığıyla yaptığı basın toplantısında CHP davalarına atanan bilirkişi S.B ile telefon görüşmesi yapan Barış Pehlivan hakkında soruşturma başlatılmıştı. 'Bilirkişi' soruşturmasından dolayı Gazeteci Barış Pehlivan ve Serhan Asker ve Halk TV program sunucusu Seda Selek gözaltına alındı

Haberi Halk TV'deki meslektaşı Barış Terkoğlu duyurdu.

https://twitter.com/baristerkoglu/status/1884259082162561370

Terkoğlu, paylaşımında, "Sevgili dostum, kardeşim, yoldaşım Barış Pehlivan az önce Halk Tv binasına gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Barış Pehlivan gazetecilik yapmanın, hukuk devletini savunmanın, Cumhuriyet’e sahip çıkmanın bedelini daha önce de ödedi. Hep dik durdu. Yine öyle olacak" ifadelerine yer verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP davalarına atanan Bilirkişi açıklamasının ardından bahse konu Bilirkişi ile telefon görüşmesi yapan Halk TV programcısı ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Gazeteci Barış Pehlivan'a soruşturma başlatılmıştı. Gazeteci Barış Pehlivan ve Serhan Asker ve Halk TV program sunucusu Seda Selek gözaltına alındı

27 Ocak tarihinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Turpun Büyüğü" başlığıyla yaptığı basın toplantısında CHP davalarına atanan bilirkişi S.B ile telefon görüşmesi yapan Barış Pehlivan hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Barış Pehlivan söz konusu bilirkişi ile görüşmüş, cevap hakkı tanımıştı.

KANALIN ÖNÜNDE GÖZALTINA ALINDILAR

Ekrem İmamoğlu'nun adını verdiği bilirkişiye cevap hakkı tanıdığı telefon görüşmesi nedeniyle gazeteci Barış Pehlivan Halk TV binasının önünden gözaltına alınırken Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker Ankara'da gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Gazeteci Barış Pehlivan vatan caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülüyor.

Halk TV program sunucusu Seda Selek'in de gözaltına alındığı öğrenildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA YAPILDI

Soruşturma ve gözaltılara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bir açıklama yaptı. Başsavcılık açıklamasında gazetecilerin "yakalanarak gözaltına" alındığı ifadelerine yer verildi. Başsavcılık açıklaması şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan bir kısım soruşturmalarda ve mahkemeler nezdindeki kamu davalarında bilirkişi olarak görevlendirilen şahıslardan birinin 27/01/2025 tarihindeki Halk TV yayınında kendisiyle yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alıp yayınlanmak suretiyle ifşa edilmesi, ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılananın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edilmesi eylemlerine iştirak eden Barış Pehlivan, sunucu Seda Selek ve kanal sorumlu müdürü Serhan Asker hakkında Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması (TCK md. 133/3) 'Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri hukuka aykırı olarak ifşa eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve dörtbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur' ve Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs (TCK md.277) 'Görülmekte olan bir davada gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek veya bir haksızlık oluşturmak amacıyla, davanın taraflarından birinin, sanığın, katılanın veya mağdurun lehine veya aleyhine sonuç doğuracak bir karar vermesi veya bir işlem tesis etmesi ya da beyanda bulunması için, yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı hukuka aykırı olarak etkilemeye teşebbüs eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' suçlarından başlanılan soruşturma kapsamında şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gelişmelerden bilahare bilgi verilecektir."