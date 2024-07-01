Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Marmaris Şubesi’nin düzenlediği söyleşide, halkla buluşan Gazeteci Yazar Barış Pehlivan; “15 Temmuz Darbe Girişimi başarılı olsaydı; büyük ihtimalle ben hayatta olmazdım.” dedi.Ata SEVGİ / AjansCANKA

MUĞLA (İGFA) - ÇYDD Marmaris Şubesi Başkanı Aysun Diyaroğlu ve Yönetim Kurulu ev sahipliğinde; Marmaris Belediyesi Armutalan Kültür Merkezinde gerçekleşen söyleşiye CHP Marmaris İlçe Yönetimi, CHP Marmaris İlçe Kadın Kolları Yönetimi’nin yanı sıra yaklaşık 150 vatandaş katılarak, Gazeteci Yazar Barış Pehlivan’dan ülke gündemiyle ilgili bilgi aldılar.



Gazetecilik mesleği boyunca yaşadığı zorluklar ve cezaevi hayatından kesitler sunan Barış Pehlivan, kendisine yöneltilen güncel sorulara topluca cevap vererek; “ 15 Temmuz Darbe Girişimi başarılı olsaydı, net olarak daha kötü olurdu. Örnek olarak; benim bireysel hikayemde, ben büyük ihtimalle hayatta olmaz öldürülürdüm. 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı, emin olun çok daha kötü olurdu. Bu şu anki durumumuzun da iyi olduğu anlamına gelmez. 1924 yılında eğitimin birleştirilmesi Kanununa aykırı bugünkü milli eğitim sistemi. Sorgulamayan fazla düşünmeyen, televizyonda gösterilen o mikrofonda söylenilenlere inan bir nesil yetiştirmeye çalışılıyor, Onca tarikatlar oy deposu görülüyor. Çevrenizde şu dedi koyu hiç duydunuz mu? “Erdoğan Hastaymış!..” Bu bizim zavallılığımızdır. Maalesef 22 yıllık AK Parti iktidarının toplamı geçen yılki seçim dahil, geçen yılki seçimi Recep Tayyip Erdoğan kazanmadı, muhalefet kaybetti. Bu süreçte görevini yeterince yapamayan muhalefet, bu memleketin tüm sorunlarını 10 gazetecinin sırtına yüklemiş durumda. Eskiden gazeteciler milletvekillerinden haber alır kamuoyuyla paylaşırdı, şimdi milletvekilleri habercileri arıyor, var mı bir şeyler diye?!. Yani onun için sokağı önemsemeyen, insanlığa öncülük yapmayan muhalefeti dürtmek, sizin sayenizde olacak. Kabahatin çoğu da aslında sizde bizde.” dedi.