Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesinin Barbaros Mahallesi’nde uzun yıllardır süregelen kanalizasyon sorununa neşter vurdu.MANİSA (İGFA) - MASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmada, Barbaros Mahallesi’nde 1 kilometrelik yeni kanalizasyon hattı döşeniyor. Mevcut hattın yetersiz kaldığı ve kış aylarında su baskınlarına neden olduğu bölgede, ilave hat sayesinde akış ikiye bölünerek baskınların önüne geçilecek.

"ÇALIŞMALARI KENDİ EKİPLERİMİZLE GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Bakım-Onarım Şube Müdürü Cem Güler, “Mahalle sakinlerimizin ve muhtarımızın talepleri doğrultusunda kış aylarında yaşanan su baskınlarının önüne geçmek için bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Mevcut kanalizasyon hattı yıllar önce yapıldığı için artık yetersiz kalıyordu. İlave hat ile debiyi düşürüp evlerdeki su baskınlarını önleyeceğiz. Bu çalışmaları merhum Ferdi Zeyrek Başkanımızın öncülüğünde kendi ekiplerimizle yapmaya başladık. Yeni Başkanımız Besim Dutlulu ile birlikte çalışmaları aynı kararlılıkla sürdürüp daha da ileriye taşıyacağız” dedi.

"KIŞIN YAĞMURLAR YAĞDIĞINDA DİKEN ÜZERİNDE DURUYORDUK"

Barbaros Mahalle Muhtarı Siyami Alak, “Bu konuda bize verilen destekler için çok çok teşekkür ederim. Güzel bir kanalizasyon çalışması olacak. Kışın yağmurlar yağdığında biz gerçekten diken üzerinde duruyorduk. MASKİ ekipleri gece-gündüz buradaydı. Çalışmaları başlatan Ferdi Başkan’a Allah’tan rahmet diliyorum. Biz, gerçekten kendisini gönülden seviyorduk. İnşallah Besim Dutlulu Başkan’ımıza da hayırlı, uğurlu olur. Bu çalışmalara devam eder. MASKİ ekipleri büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Sıcağın alnında, çalışma alanının dar olmasına rağmen çalışıyorlar. Yağmur yağdı mı, kanalizasyon atıkları evlere basıyordu. Çok kötü bir durumda yaşıyorduk. Bu çalışmalar nedeniyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"KANALİZASYON ALTYAPISI EN BÜYÜK SIKINTIMIZDI"

Mahalle sakinleri de yaşadıkları sorunları anlatarak Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ’ye teşekkür etti. Muzaffer Kocael, “Önceleri kanalizasyon altyapısı en büyük sıkıntımızdı. Sokaklarımız kazılıp unutulmuştu. Yaptıkları çalışmanın karşılığını kışın göreceğiz. Önceden ana rögarlardan pis su fışkırıyordu” dedi.