Dolmabahçe Baltacılar Dairesi’nin iddia edilenin aksine Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisiyle birleştirilmesi söz konusu olmadığı açıklandı.ANKARA (İGFA) - Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Dolmabahçe Sarayı Baltacılar Dairesi, Dolmabahçe’deki çalışma ofisiyle birleştirilecek” iddiası ile ilgili açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, TBMM Başkanlık Divanı'nın 19 Şubat 1985 tarih ve 45 sayılı kararıyla Dolmabahçe Sarayı yapılarından “Baltacılar Dairesi” Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarı’na geçici olarak tahsis edilmiştir. 2017’de TBMM Başkanlık Divanı'nın 9 Mart 2017 tarih ve 33 sayılı kararıyla yapının tarihteki özgün yapısına çevrilmesi planlandığı anımsatıldı.

Baltacılar Dairesi’nin iddia edilenin aksine Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisiyle birleştirilmesi söz konusu olmadığının altı çizilen açıklamada, "Tarihi yapı, restorasyon çalışmaları tamamlandığında Milli Saraylara bağlı ihtisas kütüphanesi olarak hizmet verecektir" denildi.