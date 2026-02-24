Ramazan programı kapsamında Batı Trakya ziyaretinin ardından Bulgaristan'a geçen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, soydaşlarımızla dayanışma içerisinde ve her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

BURSA (İGFA) - Batı Trakya bölgesindeki ziyaretlerin ardından Bulgaristan'a geçen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Filibe Başkonsolosu Emre Manav, Filibe Belediye Başkanvekili Hakkı Sakabov ve Filibe Müftüsü Taner Veli'yle bir araya geldi.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Evke, dernek yöneticileri ve Bursa Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin de katıldığı ziyaretlerde, Bursa'nın fethinin 700. Yılı anısına özel olarak hazırlanan kartpostallar ve pullar hediye edildi.

Balkanlar'daki soydaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmek adına her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, 'Balkanlardaki soydaşlarımızla ve yerel yönetimlerimizle dayanışma içindeyiz. Manevi değerlerimizi paylaşıyoruz ve gönül bağlarımızı güçlendiriyoruz' dedi.